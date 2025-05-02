Amazon наростила квартальну виручку на 12,5% до 155,7 млрд дол., але хмарний бізнес сповільнюється

2 мая 2025 г., 11:45

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Amazon завершила перший квартал 2025 року з виручкою 155,7 млрд дол., продемонструвавши зростання на 12,5% та перевищивши очікування аналітиків у 155,04 млрд дол.

Проте підрозділ Amazon Web Services (AWS) показав найнижче зростання за останні п’ять кварталів — лише на 16,9%, до 29,27 млрд дол., що нижче за прогнозовані 30,9 млрд дол.

Якщо звернутися до статистики. Виручка AWS зросла на 17% у першому кварталі 2024 року, 18,8% у другому, 19% у третьому та четвертому кварталах 2024 року, і на 16,9% у першому кварталі 2025 року.

AWS залишається ключовим джерелом прибутковості Amazon, однак темпи росту знижуються на тлі успішного кварталу Microsoft Azure, як зазначає Reuters. Ринкова реакція була чутливою: акції Amazon впали до 5% після публікації звіту.

Щодо інших показників. Виторг від цифрової реклами зріс на 19%, до 13,92 млрд дол. Як зазначають аналітики, Amazon посилює свої позиції на рекламному ринку, де залишається третьою після Meta та Alphabet.

На полі E-commerce, продажі через сторонніх продавців зросли лише на 7% (без урахування курсових коливань). Компанія зафіксувала сталий попит на дешеві товари повсякденного вжитку, що свідчить про стриману споживчу поведінку.

У першому кварталі 2025 року Amazon зафіксувала чистий прибуток у розмірі 17,1 млрд дол., що на 64% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли прибуток становив 10,4 млрд дол.

Amazon прогнозує виручку в діапазоні 159–164 млрд дол. На цей квартал, що перевищує середній аналітичний прогноз (160,91 млрд дол.). Операційний прибуток очікується в межах 13–17,5 млрд дол., тоді як консенсус-прогноз становив 17,7 млрд дол.

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