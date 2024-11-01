Виторг Amazon за квартал зріс на 11% до 158,88 млрд дол., а підрозділи AWS - на 19% до 27,45 млрд дол.

1 ноября 2024 г., 17:25

0

Tweet

Прибуток Amazon за третій квартал склав $1,43 за акцію, що значно перевищило прогноз Уолл-стріт на рівні $1,14 за акцію.

Загалом, операційний прибуток Amazon склав 17,4 млрд дол., порівняно з 11,2 млрд дол. у відповідному кварталі минулого року.

Виторг зріс на 11% у річному вимірі до 158,88 млрд дол., що перевищило консенсус-прогноз у $157,2 млрд дол.

Найважливішим драйвером зростання прибутку Amazon став підрозділ хмарних обчислень Amazon Web Services, який забезпечив продажі в розмірі 27,45 млрд дол., трохи не дотягнувши до цільового показника від аналітиків у 27,52 млрд дол. Зростання було у 19% порівняно з показником у 12% роком раніше.

Зазначається, що підрозділ AWS отримав 10,45 млрд дол. операційного прибутку, що становить 60% від загального показника компанії.

Також цікаво, що операційна маржа AWS склала 38%, що є найвищим показником з 2014 року і значно випереджає показник Google Cloud у 17%.

Капітальні витрати компанії підскочили на 81% порівняно з минулим роком до 22,62 мільярда доларів, і переважна частина цього збільшення спрямована на придбання більшої кількості інфраструктури центрів обробки даних, включаючи потужні графічні процесори Nvidia.

Іншим ключовим джерелом прибутку для Amazon є рекламний бізнес - тут продажі зросли на 19% порівняно з попереднім роком до 14,3 мільярда доларів.

Amazon прогнозує, що у четвертому кварталі отримає дохід на рівні 181,5-188,5 млрд дол., що відповідає темпам зростання від 7% до 11%.

Після анонсування результатів кварталу акції Amazon зросли більш ніж на 5%.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора

0

Tweet