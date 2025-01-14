Lenovo продемонструвала AI-концепти

14 января 2025 г., 14:35

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Lenovo продовжує переосмислювати поняття «розумні технології для всіх» з AI Display – концептом, який впроваджує AI у монітори для оптимізації взаємодії з користувачем. Розроблений для покращення взаємодії з користувачем, концепт адаптується до його рухів, автоматично повертаючи, піднімаючи та нахиляючи екран. Крім того, дисплей попереджає користувача про неправильну поставу або тривале сидіння і нагадує про потенційну втому, якщо виявляє позіхання або заплющення очей. Концепт AI Display від Lenovo може управлятися голосом і має безліч функцій безпеки, включаючи автоматичне розмиття екрана, коли користувач відходить, повідомлення ІТ-відділу про зміну налаштувань і багато іншого.



Набір Lenovo AI Travel Set містить пристрої з AI, що носяться, які допоможуть користувачеві в безлічі життєвих ситуаціях, з якими він стикається. Браслет і кулон з AI синхронізуються з пристроєм для зберігання даних, збираючи дані протягом дня, які формують і наповнюють персональну базу знань користувача. Пристрої відстежують пересування, фізичні вправи та інші активності та можуть генерувати щоденний звіт про активність, який можна аналізувати для покращення здоров'я і продуктивності. Пристрої також підтримують функції перекладу за допомогою AI, долаючи мовні бар'єри та роблячи міжнародні подорожі легшими та комфортнішими.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS