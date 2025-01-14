14 января 2025 г., 15:35

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Міністерство цифрової трансформації повідомляє, що Уряд затвердив Стратегію цифрового розвитку інновацій України (WINWIN) до 2030 року, яка окреслює ключові напрями, принципи, цілі й завдання державної політики у сфері цифрового розвитку інноваційної діяльності.

Стратегія пропонує бачення, як створити сприятливі умови для бізнесу, стартапів, науковців, інвесторів і міжнародних партнерів у сфері інновацій, які є критично важливими для захисту суверенітету та територіальної цілісності, економічного розвитку країни, відбудови й підтримки процесу трансформації України. Реалізація стратегії дасть змогу Україні зробити економічний стрибок шляхом створення інноваційних продуктів, товарів і послуг та стати регіональним лідером і драйвером інновацій у Європейському Союзі.

Стратегія передбачає посилення фундаментальних напрямів: відкриття ринків пріоритетних галузей; розбудова та підтримка інноваційної інфраструктури; дерегуляція інноваційної діяльності; доступ до фінансування; розвиток людського капіталу; ефективний менеджмент державних установ у сфері інновацій; захист інтелектуальної власності; розвиток наукомістких інновацій; створення інклюзивних інновацій; міжнародне співробітництво.

Для забезпечення сталого розвитку та економічного прориву Стратегія визначає ключові галузі, які є основою розвитку інновацій: DefenseTech (оборонні технології); MedTech (медичні технології); BioTech (біологічні технології); GreenTech (зелені технології); EdTech (освітні технології); AgroTech (агротехнології); AI (штучний інтелект); XR (імерсивні технології); AUV (безпілотні технології та автономні системи); Semiconductors (напівпровідники); Secure Cyberspace (безпека цифрового простору); SpaceTech (космічні технології); GovTech (технології державного управління); Fluid economy.

Стратегію цифрового розвитку інновацій до 2030 року створено з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України у співпраці з Міністерством освіти і науки України та Офісом ефективного регулювання BRDO, за підтримки Проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України». Секторальні стратегії структуровані за підтримки проєкту Good Governance Fund «Інноваційна екосистема», що фінансується UK International Development.

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