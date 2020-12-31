Lenovo представила планшет Tab M10 второго поколения

31 декабря 2020 г., 13:21

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Компания Lenovo объявила об обновлении планшета Tab M10, который получил улучшенную камеру, мощный процессор и новый детский режим. В устройстве также реализована функцией защиты глаз от воздействия вредного синего света.

Модель Lenovo Tab M10 второго поколения получила 10,1-дюймовую IPS-панель с разрешением HD (1280×800), который занимает 85% площади. Дисплей обеспечивает максимальную яркость 400 и 60% охвата цветового пространства (NTSC). Планшет сертифицирован TÜV Rheinland, что подтверждает эффективную защиту зрения.

Планшет получил восьмиядерный процессор MediaTek P22T с частотой до 2,3 ГГц и (в максимальной конфигурации) до 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4.

Корпус планшета выполнен из алюминия, поэтому при толщине 8,25 мм весит 420 г, что на 60 г легче предыдущей модели.

Беспроводные интерфейсы включают Bluetooth 5.1, а также Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (двухдиапазонный 2,4 ГГц и 5 ГГц). Опционально доступен модуль 3G/LTE.



Для совершения онлайн-звонков можно использовать два микрофона, сигнал которых поступает на встроенный процессоро цифровой обработки сигналов (Digital Signal Processing), чтобы звук был максимально естественным и приятным. При общении онлайн поможет улучшенная фронтальная камера на 5 Мп, а вести съемку основной на 8 Мп с автофокусом. Встроенный накопитель в максимальной конфигурации вмещает 64 ГБ. Новинка поддерживает Google Assistant.

В новом Tab M10 поддерживается создание нескольких учетных записей с личными паролями и интерфейсами. Функция распознавания лиц поможет по каждому из них быстро получить доступ к своей информации. А новый детский режим Google Kids Space позволяет родителям настройку для развития любознательности и творческих способностей у детей. С помощью продуманного управления программами, видео и книгами режим вдохновляет детей исследовать свои интересы. Пространство предназначено для пользователей в возрасте от 3 до 8 лет и работает с учетной записью ребенка в Google, которой родители могут управлять через Family Link. Новинка работает под управлением операционной системы Android 10.

Планшет Tab M10 второго поколения оснащен двумя динамиками с технологией Dolby Atmos. А емкость его аккумулятора увеличена до 5000 мАч. Заявлено, что это позволяет просматривать видео в течение восьми часов без подзарядки. Набор портов включает USB 2.0 Type-C и MicroSD.

Для удобства пользования планшетом можно укомплектовать его аксессуарами: чехлом Lenovo Folio Case и «умной» зарядной станцией Lenovo Smart Charging Station, которая поддерживает устройство в удобном положении и позволяет управлять функциями «умного» дома во время подзарядки. В режиме ожидания планшет превращается в стильную цифровую фоторамку.

На украинском рынке Lenovo Tab M10 2-го поколения доступен в светло и темно-сером цветах по цене от 4777 гривен по акционному предложению к новогодним праздникам.

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