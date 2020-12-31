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Биткоин достиг уровня 29 тыс долл.

31 декабря 2020 г., 14:14

Биткоин достиг уровня 29 тыс долл.

Согласно данным CoinDesk, виртуальная валюта в последний день 2020 г. достигла отметки в 29 тыс долл. и на некоторое время закрепилась на этом уровне.

Если быть точнее то на данный момент курс - $29180.

Стоит отметить, что лишь две недели назад биткоин преодолел знаковую отметку в 20 тыс долл.

Напомним, что общее количество биткойнов, которые когда-либо будут «добыты», ограничено 21 миллионом. Сейчас в обращении около 18,3 млн.

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