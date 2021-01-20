Lenovo DCG представила All-Flash СХД Thinksystem DM5100F с поддержкой S3

20 января 2021 г., 12:49

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Компания Lenovo Data Center Group анонсировала новую All-Flash систему хранения данных Lenovo Thinksystem DM5100F со сквозной поддержкой NVMe, которая обеспечивает повышение производительности до 45% по сравнению с предыдущей моделью.



Как отмечается, новая СХД Lenovo Thinksystem DM5100F - это высокопроизводительная система на основе технологий NVMe, которая обеспечивает низкие задержки, ускоренный доступ приложений к данным и расширенные возможности в сфере аналитики и построения систем искусственного интеллекта.

Особо подчеркивается, что системы хранения данных Lenovo серии DM теперь поддерживают объектные хранилища S3, что позволяет использовать их как унифицированную платформу управления данными нового поколения. Такой подход позволяет заказчикам контролировать и анализировать данные с использованием протоколов всех типов (блочных, файловых и объектных) в рамках единой платформы хранения. При этом скорость обработки информации растет, а затраты на инфраструктуру снижаются.



В Lenovo Thinksystem DM5100F были расширены возможности для защиты данных благодаря функциональности прозрачного переключения в случае аварии и встроенным инструментам управления объектным хранилищем.

"С помощью систем хранения Lenovo Thinksystem DM наши заказчики смогут реализовать многоуровневое хранение с возможностью переноса холодных данных с All-flash уровня на уровень жестких дисков или в облако. Это помогает реализовать экономичную стратегию хранения, снижая общие затраты на управление данными", отметил Антон Толмачев, руководитель Lenovo Data Center Group Ukraine.

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