Защищенный смартфон Doogee S88 Plus оснащен 8 ГБ RAM и батареей 10000 мА*ч

1 февраля 2021 г., 12:17

Компания Doogee обновила серию смартфонов S88 в защищенном корпусе с сертификацией по стандарту IP68/IP69k.



Аппарат S88 Plus c диагональю экрана 6,3 дюймов (Full HD+) все также базируется на 8-ядерном процессоре Helio P70 и графике Mali-G72. Но теперь в оснащении 6 ГБ оперативной памяти и новый фотомодуль от Samsung. Накопитель объемом 128 ГБ.



Теперь смартфон оснащается блоком камер, который включает 48-мегапиксельный модуль основную, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный и 8-мегапиксельный макрообъектив.

В устройстве S88 Plus, в отличие от предшественника, поддерживается больше различных диапазонов сетей.



Также, как отмечается, появилась поддержка гироскопа.



Аккумулятор емкостью 10 000 мА*ч сохранен и позволяет работать на одном полном заряде до 10-15 дней в режиме обычного пользования.



Сообщается, что в продаже новинка появится по цене $349.99. На старте продаж действует акции - $199.99.

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