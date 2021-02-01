 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 4 (1251)

24.01 - 31.01

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Геннадий
Армашула
Новое старое

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Защищенный смартфон Doogee S88 Plus оснащен 8 ГБ RAM и батареей 10000 мА*ч

1 февраля 2021 г., 12:17

Защищенный смартфон Doogee S88 Plus оснащен 8 ГБ RAM и батареей 10000 мА*ч

Компания Doogee обновила серию смартфонов S88 в защищенном корпусе с сертификацией по стандарту IP68/IP69k.

Аппарат S88 Plus c диагональю экрана 6,3 дюймов (Full HD+) все также базируется на 8-ядерном процессоре Helio P70 и графике Mali-G72. Но теперь в оснащении 6 ГБ оперативной памяти и новый фотомодуль от Samsung. Накопитель объемом 128 ГБ.

Теперь смартфон оснащается блоком камер, который включает 48-мегапиксельный модуль основную, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный и 8-мегапиксельный макрообъектив.

В устройстве S88 Plus, в отличие от предшественника, поддерживается больше различных диапазонов сетей.

Также, как отмечается, появилась поддержка гироскопа.

Аккумулятор емкостью 10 000 мА*ч сохранен и позволяет работать на одном полном заряде  до 10-15 дней в режиме обычного пользования.

Сообщается, что в продаже новинка появится по цене $349.99. На старте продаж действует акции - $199.99.

Знаковий кейс: найбільша стрімінгова платформа України модернізує мережу обладнанням ARISTA

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  