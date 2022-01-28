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Lenovo анонсировала новые мониторы серии Q

28 января 2022 г., 15:45
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Lenovo анонсировала новые мониторы серии Q

Компания Lenovo представила новинки потребительских мониторов серии Q — 27-дюймовые Lenovo Q27h-20, Lenovo Q27q-20 и 23,8-дюймовый Lenovo Q24i-20. Линейка потребительских мониторов Lenovo Q создана для гибридного обучения, работы и развлечений.

Премиум-монитор Lenovo Q27h-20 с 27-дюймовым дисплеем обеспечивает эффективную работу. Практически безрамочный экран с IPS-матрицей и разрешением QHD позволяют создавать изображения высокого качества. Показатели Delta E <2, а также 95% и 99% охвата цветового пространства DCI-P3 и sRGB, соответственно, призваны гарантировать, что цвета на экране соответствуют реальным.

С помощью кабеля USB-C от модели Lenovo Q27h-20 можно заряжать телефон или подключить дополнительный дисплей для работы с несколькими экранами. Монитор можно регулировать по высоте. Устройство с премиум-дизайном доступно в сером (Terrazzo) цвете.

Линейку потребительских мониторов серии Q пополнили: 27-дюймовый Lenovo Q27q-20 с разрешением QHD и 23,8-дюймовый Lenovo Q24i-20 с разрешением Full HD. Эргономичный дизайн с ультратонкими рамками с трех сторон и верхней частью корпуса всего в 7,1 мм сочетает в себе изысканность и комфорт. Экраны устройств оснащены технологией низкого излучения синего света для здоровья зрения. Двухцветные серебристо-черные мониторы поддерживают “умные” возможности Lenovo Artery для быстрого управления.

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