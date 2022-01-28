В 2022 г. мировой рынок освоит свыше 6 млн электромобилей

28 января 2022 г., 16:35

По оценкам Gartner, не менее 6 млн электромобилей будет глобально отгружено в 2022 г. Для сравнения, годом ранее объем рынка достиг 4 млн EV-машин. При этом аналитики акцентируют внимание на сохраняющемся остром дефиците чипов для автомобильной промышленности, без которого итоговые цифры были бы гораздо выше.



Основная доля выпущенных машин придется на легковой транспорт, тогда как доля фургонов и грузовиков будет сравнительно низкой. В то же время, коммерческий сектор нацелен на активное освоение подобных транспортных средств с учетом неоспоримых финансовых выгод от эксплуатации автопарка на электрической тяге.



По меньшей мере 95% от освоенных в 2022 г. EV составят полноценные электромобили, тогда как оставшаяся доля останется за гибридными моделями.



Китай будет крупнейшим поставщиком года с долей 46% (2,9 млн отгруженных машин). Следом разместятся Западная Европа (1,9 млн машин) и США (855,3 тыс. электромобилей).



Общемировое количество зарядных станций увеличится с 1,6 млн в 2021 г., до 2,1 млн по итогам нынешнего года.

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