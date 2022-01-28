CERT-UA оприлюднила фрагмент дослідження кібератак 14 січня

28 января 2022 г., 15:05

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«Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України» (CERT-UA), яка функціонує в складі «Державного центру кіберзахисту» «Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України», оприлюднила фрагмент дослідження кібератак 14.01.2022.

Нагадаємо, у ніч з 13 на 14 січня невідомими було здійснено втручання в роботу вебсайтів низки державних організацій, в результаті чого при відвідуванні інформаційних ресурсів користувачеві відображалось зображення провокативного змісту.

У деяких випадках з метою порушення штатного режиму функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем на завершальному етапі кібератаки зловмисниками було здійснено шифрування або видалення даних. Для цього застосовано щонайменше два різновиди шкідливих програм деструктивного характеру, а саме: BootPatch (запис шкідливого коду в MBR жорсткого диска з метою його незворотної модифікації) і WhisperKill (перезапис файлів за визначеним переліком розширень послідовністю байт 0xCC довжиною 1 МБ), або видалення даних здійснювалося шляхом ручного видалення віртуальних машин.

Найбільш вірогідним вектором реалізації кібератаки є компрометація ланцюга постачальників (supply chain), що дозволило використати наявні довірчі зв’язки для виведення з ладу пов’язаних інформаційно-телекомунікаційних та автоматизованих систем. Водночас не відкидаються ще два можливих вектори атаки, а саме – експлуатація вразливостей OctoberCMS та Log4j.

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA вжила заходів зі збору цифрових доказів, вивчення зразків шкідливих програм і проведення комп’ютерно-технічних досліджень, в тому числі – відновлення інформації після її навмисного знищення. Наразі триває аналіз даних та дослідження обставин кіберінцидентів.

За наявними даними, згадана кібератака планувалася заздалегідь і проводилася у кілька етапів, в т.ч. із застосуванням елементів провокації.

Охочі мають змогу ознайомитись с технічними подробицями.

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