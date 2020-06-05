Lenovo анонсировала автономную VR-гарнитуру Mirage VR S3

5 июня 2020 г., 10:25

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Компания Lenovo во время онлайн-конференции VR/AR Global Summit представила гарнитуру виртуальной реальности (VR) Lenovo Mirage VR S3 на платформе ThinkReality. Новинка была разработана совместно с Pico Interactive как устройство «все в одном» и не требует подключения к компьютеру для работы. Заявлено, что устройство соответствует специфическим потребностям представителей сферы образования и крупных компаний, поэтому предназначено для корпоративного использования. Lenovo Mirage VR S3 оборудована 4К дисплеем (3840×2160), а также удобной системой управления с помощью контроллера (входит в комплект поставки) или без него. Среди отличительных особенностей нового решения Lenovo можно отметить наличие встроенной аудиосистемы, а также работу до трех часов в автономном режиме.

Lenovo Mirage VR S3 работает на базе операционной системы Android с поддержкой программной платформы Lenovo ThinkReality. Это одна из первых независимых от устройств и облачных сред AR/VR-платформ, она позволяет клиентам во всем мире пользоваться программами и управлять контентом в единой системе с поддержкой. ThinkReality обеспечивает корпоративных клиентов инструментами для менеджмента, интеграцией рабочих процессов и ИТ-порталом, который позволяет управлять приложениями и устройствами организации. Платформа Lenovo ThinkReality упрощает работу над новым продуктом: от разработки концепции до воплощения идей в жизнь для корпоративных AR/VR программ.

Гарнитура Lenovo Mirage VR S3 оборудована процессором Qualcomm Snapdragon 835, встроенным накопителем емкостью 64 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти. Вес новинки — 470 г, а кадровая частота составляет 75 Гц. Для комфортного корпоративного использования модель имеет три степени свободы (3 DoF) и лицевую панель, которая легко очищается, поэтому гарнитурой безопасно могут пользоваться несколько человек.

Технологии VR помогают предприятиям расширить возможности работников нового поколения. Средства виртуальной реальности позволяют в безопасных условиях воспроизводить определенные задачи или ситуации, поэтому работники могут учиться новому, приобретать необходимый опыт эффективнее, быстрее и с меньшими затратами.

Согласно исследованиям, обучение сотрудников с помощью VR по сравнению с традиционными средствами демонстрирует более высокие показатели удержания и повышения продуктивности персонала. От подготовки сотрудников, работающих с клиентами, до повышения квалификации технических команд ‒ VR предлагает все возможности развития рабочей силы.

«VR помогает обеспечить лучшее и более быстрое обучение с меньшими затратами. Наши клиенты по всему миру выбирают решения для привлечения более квалифицированной и эффективной рабочей силы. Они все чаще ищут современные решения, такие как VR и AR, с поддержкой гибкой платформы ThinkReality, для использования приложений в пределах бизнеса в любой точке мира», ‒ комментирует Нейтан Петтиджон (Nathan Pettyjohn), руководитель коммерческого отдела AR/VR, который входит в подразделение интеллектуальных устройств компании Lenovo.

Коммерческое VR-решение включает новый пакет сервисной поддержки Lenovo Integrated Solutions Support (LISS), который расширяет портфолио услуг Lenovo. Это глобальная программа обслуживания, охватывающая оборудование, программное обеспечение и сервисы для гарантированно высокого уровня работы с устройством в течение его жизненного цикла. Специалисты и инженеры компании обеспечивают поддержку нового продукта от Lenovo. Для быстрого решения вопросов и проактивного сопровождения запросов пользователи могут обратиться на специальную телефонную линию.

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