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Илон Маск призвал разделить Amazon

5 июня 2020 г., 9:25

Генеральный директор Telsa и SpaceX Илон Маск в четверг в своем твиттере опубликовал пост с призывом разжделить Amazon.com.

«Время разделить Amazon. Монополии это неправильно!» написал Маск в твиттере через два дня после твита, где он написал, что возьмет паузу.

Первая реплика Маска «Это безумие @JeffBezos» стала комментарием на твит писателя Алекса Беренсон (Alex Berenson), который опубликовал скриншот, где сообщается, что его будущая книга о Covid-19 не соответствует требованиям Amazon по продаже. Беренсон был критиком жесткого карантина во время пандемии коронавируса и он предполагал, что риски тяжело заболеть и умереть намного ниже, чем сообщалось, особенно для молодых людей.

Позже Amazon сообщила, что книга была удалена по ошибке, ее вернут в продажу и что компания связалась с Беренсоном.

Маск был одним из наиболее ярых критиков политики правительства США во время пандемии коронавируса.


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