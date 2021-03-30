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Ланкастерские инженеры вплотную подошли к созданию универсальной памяти

30 марта 2021 г., 14:55
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Ланкастерские инженеры вплотную подошли к созданию универсальной памяти

Команда университета Ланкастера (Великобритания) смогла решить проблему создания быстрой и долговечной энергонезависимой памяти, используя квантово-механический эффект резонансного туннелирования, который позволяет барьеру превращаться из непрозрачного в прозрачный при приложении небольшого электрического напряжения.

Их новое, патентуемое ОЗУ под названием ULTRARAM — это действующая реализация так называемой «универсальной памяти», совмещающей взаимодополняющие преимущества DRAM и флэш-памяти и лишённой их недостатков.

В своей последней работе, опубликованной в IEEE Transactions on Electron Devices, британские исследователи рассказали, что впервые интегрировали устройства ULTRARAM в четырёхбитгые (2×2) массивы на подложке из арсенида галлия. Это позволило им экспериментально апробировать новую архитектуру памяти, которая составит основу будущих чипов памяти ULTRARAM.

Авторы внесли модификации в конструкцию устройства, что позволило в полной мере использовать физику резонансного туннелирования. В результате этого новые чипы смогли продемонстрировать рост быстродействия в 2000 раз по сравнению с первыми прототипами. Они также по меньшей мере на порядок превосходят коммерческую флэш-память по устойчивости к циклическому программированию/стиранию.

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