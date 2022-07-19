Квартальний дохід IBM зріс на 9% до 15,5 млрд дол.

19 июля 2022 г., 11:35

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За другий квартал IBM опублікувала дохід у розмірі 15,5 млрд дол., що на 9% більше, ніж рік тому, або на 16% з поправкою на валюту. Це перевищило консенсус-прогноз Уолл-стріт у 15,2 млрд дол.



Скоригований прибуток склав 2,31 долара на акцію, що на три центи перевищує прогноз аналітиків.



Як кажуть експерти, IBM продовжує отримувати позитивні результати від недавньої реструктуризації, яка зосередила компанію на програмному забезпеченні та послугах, пов’язаних зі штучним інтелектом і гібридними хмарними обчисленнями. Компанія також перебуває на початку нового продуктового циклу для свого бізнесу обладнання для мейнфреймів, що має сприяти зростанню принаймні протягом кількох наступних кварталів.



Генеральний директор IBM Арвінд Крішна (Arvind Krishna) сказав в інтерв’ю в понеділок, що зростання компанії було збалансованим у різних географічних регіонах у цьому кварталі з постійним нарощуванням показників на найвищому рівні за понад десять років, всупереч поточній економічній ситуації.



«Ми завжди залишаємось параноїками», - каже він. «Але попит досить високий, і в глобальному масштабі технології є противагою вищим процентним ставкам та інфляції». Він сказав, що попит у Європі залишається високим, навіть у Східній Європі, ближче до фронту російської війни проти України.



Він зазначає, що багато інвесторів були стурбовані тим, що консалтинговий бізнес компанії, зокрема, може сповільнитися під час спаду, тому що потреби консалтингу - це перше, що скорочуєте. Але він не бачить жодних ознак цього згортання. «Технології важливіші для наших клієнтів. Їм потрібна наша допомога та наш досвід», сказав Крішна.



Дивлячись вперед, Крішна не очікує рецесії глибини спаду 2008/2009 років, скоріше прогнозує кілька кварталів на 1%-2% падіння в Америці, з трохи більшою невизначеністю в Європі. Але він також вважає, що, за винятком глибшої рецесії на темпи зростання IBM це не вплине.



Дохід IBM від програмного забезпечення за квартал зріс на 6%, або на 12% у постійній валюті, завдяки потребам корпорацій у питаннях автоматизації, безпеки та Red Hat. Дохід від консалтингу зріс на 10%, або на 18% у постійній валюті, тоді як сегмент інфраструктурних рішень IBM зріс на 19%, або 25% у постійній валюті, відображаючи запуск нового покоління мейнфреймів z16.



Компанія заявила, що дохід від гібридної хмари за останні 12 місяців склав 21,7 млрд дол., що на 16% більше, або на 19% з поправкою на валюту.



Але виробник попередив, що на курсах за рік може втратити близько 3,5 млрд дол. через сильний долар.



Яструбина політика Федеральної резервної системи та загострення геополітичної напруженості спричинили зростання курсу долара, спонукаючи компанії зі значними міжнародними операціями, включаючи Microsoft і Salesforce, знизити фінансові прогнози.



IBM очікує, що цього року валютний дохід знизиться приблизно на 6%, повідомив Reuters фінансовий директор Джеймс Кавано (James Kavanaugh). Раніше він прогнозував інтервал від 3% до 4%.



За словами Кавано, дохід у другому кварталі скоротився на 900 мільйонів доларів через зміцнення долара.



Незважаючи на загалом солідні цифри та позитивні коментарі керівництва, акції IBM впали на 4% у кінці торгів у понеділок.

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