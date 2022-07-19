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ТОП-25: Українці все більше цікавляться онлайн-шопінгом та подорожами

19 июля 2022 г., 12:25

За даними дослідження Kantar CMeter, у червні українці продовжили цікавитися покупками техніки та гаджетів, товарів для дому й будівництва на найбільших e-commerce майданчиках країни.

Rozetka.com.ua, Olx.ua та Prom.ua закріпили свої позиції в першій вісімці популярних сайтів. Epicentrk.ua піднявся на 13-ту сходинку в рейтингу, а Hotline.ua (22-ге місце) та Allo.ua (24-те місце) знову потрапили до нього.

У червні українці менше переглядали новини та прагнули відпочити за переглядом фільмів або спортивних змагань. Відтак в ТОП-25 знову потрапили Rezka.ag (16-та сходинка) та Parimatch.com (25-та сходинка).

Серед новинних сайтів зберегли популярність: Pravda.com.ua, Tsn.ua, Unian.net та News.obozrevatel.com.

Літо – традиційний сезон для відпусток. Попри війну українці поновили перегляди Booking.com – охоплення сайту збільшилося вдвічі, що дозволило потрапити йому в ТОП-100.

Двійка незмінних лідерів: Google та Youtube.

Українці все більше цікавляться онлайн-шопінгом та подорожами

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