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Квартальні продажі процесорів для смартфонів зросли на 23%

14 июня 2022 г., 11:35

Counterpoint Research звітує про те, що обсяг світового ринку процесорів для смартфонів за підсумками першого кварталу 2022 року збільшився на 23% у річному вимірі у грошах.

Аналітики фіксують лідерство Qualcomm, якої належить частка у 44%. Компанія заробила за відповідний період рекордні 11,6 млрд дол.

На другому місці - Apple, яка утримує 26% ринку. І тут треба додати, що у своєму сучасному iPhone 13, компанія використовує дискретні baseband-чіпи від все тої ж Qualcomm.
Трійку найбільших постачальників мобільних чіпів замикає MediaTek, яка зайняла 19% ринку. І цікаво, що ця тайванська компанія продемонструвала найбільший зріст - на 29%. Можливо залог її успіху - ставка на смартфони середнього цінового рівня. Компанія змогла заробити теж рекорду суму - 4,8 млрд доларів.

На четвертому місці, згідно з Counterpoint Research, йде Samsung, доля на ринку у якої склала 7%.

На пʼятому місці китайська Unisoc з результатом 3%, які відповідають заробітку у майже 790 млн дол. І все це завдяки тому, що цей виробник фокусується на доступних рішеннях для LTE-пристроїв.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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