За минулу добу відновлено електропостачання 44 тисячам споживачів

14 июня 2022 г., 10:25

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Як повідомляє Міненерго, за минулу добу відновлено електропостачання близько 44 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії. Зокрема у Донецькій області – 11,7 тисячам, Херсонській – 10,5 тисячам, Запорізькій – 6 тисячам, Дніпропетровській – 5,5 тисячам, Тернопільській – 5 тисячам, Харківській – 3,8 тисячам, Миколаївській – 1,4 тисячам споживачів.



Залишаються знеструмленими близько 770 населених пунктів, загалом близько 655,5 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 373,8 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Харківській – близько 64,5 тисяч споживачів.



Російські окупанти 12 червня завдали удару по Вуглегірській теплоелектростанції, що входить в структуру ПАТ «Центренерго». Виникла масштабна пожежа в адміністративній будівлі.



За минулий тиждень в центральному та східному регіонах НЕК «Укренерго» повернуло в роботу 6 повітряних ліній 330 кВ. Водночас на деокупованих територіях відновлено роботу майже всіх магістральних електромереж. Аварійно-відновлювальні бригади працюють на підстанції та повітряній лінії 750 кВ в центральному регіоні.

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