Квартальная выручка мирового рынка DRAM выросла на 26%

26 августа 2021 г., 14:05

Объем глобальной выручки рынка памяти DRAM во втором квартале 2021 г. достиг 24,11 млрд долл., – сообщает TrendForce. Относительно предыдущего квартала позитивная динамика достигла 26%.



Цены на память DRAM возвратились к росту в начальной четверти года, а набранные темпы также сохранились в период с апреля по июнь. Покупатели продолжали наращивать складские запасы чипов в ожидании дальнейшего роста отпускных цен.



Стержневым для рынка был спрос на DRAM для ноутбуков. Интерес к мобильным компьютерам оставался на довольно высоком уровне за счет активной организации мест удаленной работы и дистанционного обучения. Не менее активно рос спрос на память со стороны провайдеров облачных услуг.



Как ожидается, в третьем квартале средняя стоимость чипов DRAM продолжит расти, однако ограничится 3-8% "QoQ".



В квартальном сопоставлении каждый из трех ведущих чипмейкеров сумел нарастить выручку более чем на 20%. Оставаясь единоличным лидером, Samsung Electronics, исходя из выручки, нарастила присутствие до 43,6%. На ощутимом удалении разместились SK Hinyx и Micron Technology, оставившие за собой 27,9% и 22,6% рынка соответственно.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!