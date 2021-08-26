 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 31 (1278)

08.08 - 15.08

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Квартальная выручка мирового рынка DRAM выросла на 26%

26 августа 2021 г., 14:05
Квартальная выручка мирового рынка DRAM выросла на 26%

Объем глобальной выручки рынка памяти DRAM во втором квартале 2021 г. достиг 24,11 млрд долл., – сообщает TrendForce. Относительно предыдущего квартала позитивная динамика достигла 26%.

Цены на память DRAM возвратились к росту в начальной четверти года, а набранные темпы также сохранились в период с апреля по июнь. Покупатели продолжали наращивать складские запасы чипов в ожидании дальнейшего роста отпускных цен.

Стержневым для рынка был спрос на DRAM для ноутбуков. Интерес к мобильным компьютерам оставался на довольно высоком уровне за счет активной организации мест удаленной работы и дистанционного обучения. Не менее активно рос спрос на память со стороны провайдеров облачных услуг.

Как ожидается, в третьем квартале средняя стоимость чипов DRAM продолжит расти, однако ограничится 3-8% "QoQ".

В квартальном сопоставлении каждый из трех ведущих чипмейкеров сумел нарастить выручку более чем на 20%. Оставаясь единоличным лидером, Samsung Electronics, исходя из выручки, нарастила присутствие до 43,6%. На ощутимом удалении разместились SK Hinyx и Micron Technology, оставившие за собой 27,9% и 22,6% рынка соответственно.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  