Orange Business Services обеспечит автомобиль Lynk постоянным подключением к Сети

Orange Business Services и Lynk анонсировали автомобиль, постоянно подключенный к Сети.



Как отмечается, инфраструктура Orange Business Services и подключение к интернету вещей (IoT) позволяют Lynk & Co предоставлять онлайн-услуги водителям по всей Европе.



Lynk & Co — совместное предприятие Geely Holding, Geely Auto Group и Volvo Car Group — выпускает автомобиль SUV 01. Компания предлагает водителям оформить подписку и использовать автомобиль тогда, когда он им нужен. В SUV 01 встроена система совместного использования, позволяющая владельцам получать доход от сдачи его в краткосрочную аренду другим водителям.



Подписчики сервиса Lynk & Co могут управлять своим автомобилем, отслеживать его местоположение и сдавать в аренду с помощью приложения для смартфона, которое обменивается данными через облако. Встроенные технологии разработаны таким образом, чтобы их было максимально легко использовать. Весь автопарк Lynk & Co оснащен большими настраиваемыми сенсорными экранами и телематикой, постоянно подключенными к интернету и облачному хранилищу данных автомобиля.



Orange тесно сотрудничает с Lynk & Co и ее дочерней компанией CEVT, входящей в Geely Holding. Партнеры создают решение, позволяющее реализовать операционную и бизнес-модель Lynk & Co. В каждый автомобиль встроен продукт IoT Managed Global Connectivity от Orange, который обеспечивает безопасную и бесшовную интеграцию между подключенными автомобильными сервисами, доступом в интернет и онлайн-отслеживанием. Это позволяет, к примеру, генерировать отчеты о выставлении счетов и предугадывать необходимость обслуживания и обновлений.



SIM-карты с единым глобальным охватом встраиваются в автомобиль сразу на производстве. Сотовая связь Orange IoT предоставляет пользователям равные возможности в разных регионах, используя роуминг от разных провайдеров по мере необходимости.



«Современный человек стремится к мобильности и, возможно, не обязательно хочет владеть машиной. IoT-сервисы Orange Business Services и подключение к глобальной Сети помогают нам развивать мобильный бренд в цифровом формате, отвечающий требованиям потребителей, постоянно подключенных к интернету», заявил главный специалист по данным Lynk & Co Дэвид Грин (David Green).



«Мы гордимся тем, что участвуем в создании нового поколения постоянно подключенных к Сети автомобильных технологий, направленных на то, чтобы сделать поездки более безопасными, легкими и экологичными. Наш инновационный подход к мобильной связи позволяет подключать такие пользовательские продукты, как автомобили Lynk & Co», — прокомментировал событие старший вице-президент Orange Business Services по Европе Немо Вербист (Nemo Verbist).



Потребители могут купить автомобиль Lynk & Co и использовать его для каршеринга и получения дополнительного дохода или сдавать в аренду на ежемесячной основе. Подписку можно приобрести онлайн или в клубах Lynk & Co. Три клуба открыты в Амстердаме, Антверпене и Гетеборге, как сообщается скоро локации появятся в Берлине, Барселоне, Милане и Париже.

