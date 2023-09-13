Понад 200 вишів готові інтегрувати в освітні програми курси з продуктових ІТ від Genesis

13 сентября 2023 г., 15:35

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Вже більш як 1000 викладачів з 213 закладів вищої освіти пройшли необхідне навчання від ІТ-компанії Genesis, «Мінцифри» та МОН за двома всеукраїнськими курсами – «Створення та розвиток IT-продуктів» і «Маркетинг IT-продуктів». Це дасть змогу інтегрувати відповідні матеріали в освітні програми вишів.

Всеукраїнські освітні курси – це інтерактивні гейміфіковані курси у форматі змішаного навчання для студентів. Щоб інтегрувати курс у свою освітню програму, викладачі проходять двотижневе навчання про структуру та методологію курсів, складають тестування та отримують сертифікати з відповідною кількістю кредитів ЄКТС. Далі викладачі можуть інтегрувати курси як окремі дисципліни, частини наявних або як вибіркові.

Адаптована версія курсу «Створення та розвиток IT-продуктів» також розміщена у вільному доступі на національній платформі цифрової грамотності «Дія.Освіта».

Перший всеукраїнський освітній курс «Створення та розвиток IT-продуктів» розроблено у 2021 році з ініціативи ІТ-компанії Genesis разом із Product IT Foundation for Education та студією онлайн-освіти EdEra, за підтримки «Міністерства цифрової трансформації» та «Міністерства освіти й науки України». Партнери курсу – «Київська школа економіки» (KSE) та Horizon Capital.

У 2023 році до системи всеукраїнських курсів додався новий курс – «Маркетинг ІТ-продуктів». Він ознайомлює студентів із різними напрямами просування IT-продуктів – Performance Marketing, Brand Marketing та Product Marketing. Своїм практичним досвідом поділилися спікери Genesis, «Мінцифри» та EdEra.

Нині продовжується робота над новим курсом в аналогічному форматі – «Аналітика в продуктовому IT». У довгостроковій перспективі також будуть реалізовані курси з менеджменту, тестування, дизайну, рекрутингу та розробки програмного забезпечення. Планується, що в наступні п’ять років нові інтерактивні курси пройдуть 100 тисяч студентів з усієї України.

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