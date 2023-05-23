IT-бізнес започатковує щорічну конференцію, присвячену цифровим технологіям в освіті

23 мая 2023 г., 14:25

IT-компанія Genesis спільно з партнерами та за підтримки «Міністерства цифрової трансформації України» й «Міністерства освіти і науки», запускає конференцію для освітян Innovating Education «Взаємодія держави та ІТ-бізнесу», що відбудеться 3 червня та стане майданчиком, де представники закладів освіти, бізнесу та держави обговорять використання цифрових технологій у навчанні та IT-освіті.

Український IT-сектор швидко розвивається та постійно потребує нових фахівців, щоб залишатися конкурентним на світовому ринку. Тому Genesis запускає щорічну конференцію, яка допоможе розвивати інноваційну країну, де особливе місце посідають технології та розвиток ІТ-освіти.

Під час події обговорюватимуть: інноваційні технології в освіті; співпрацю держави та продуктового ІТ-бізнесу для модернізації навчання; підготовку студентів до роботи в ІТ; розвиток ІТ-підприємництва та бізнес-навичок у студентів тощо. Взяти участь у події можна буде як особисто, так і онлайн, за умови попередньої реєстрації.

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