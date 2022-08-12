Під брендом Genesis Academy навчатимуть фахівців у 12 напрямах продуктового IT

12 августа 2022 г., 11:35

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Українська кофаундингова ІТ-компанія Genesis об’єднує свої освітні проєкти під брендом Genesis Academy. Завдяки цьому команда збільшить кількість програм, запустить нові формати й напрями. Вони розраховані на всіх, хто хоче розвиватися в технологічному бізнесі – студентів, спеціалістів-початківців, світчерів з інших галузей та топменеджерів.

За шість років роботи команда освітнього департаменту Genesis створила низку регулярних освітніх проєктів: довгострокові школи, тематичні тижні, хакатони та ґайди за 12 напрямами продуктового ІТ-бізнесу. Серед них – розробка, девопс, аналітика, геймдев, продакт-менеджмент, маркетинг, тестування, рекрутинг, дизайн та інші. Навчання безплатне для всіх учасників.

В Genesis Academy викладають понад 250 лекторів – топменеджмент компанії Genesis, СЕО бізнесів з її екосистеми й спеціалісти рівня мідл та сеньйор, які мають досвід успішного запуску продуктів на міжнародні ринки.

Перший освітній проєкт – Genesis IT School – заснували 2016 р., і цьогоріч випустили вже 11 набір. На сьогодні команда провела 30 зовнішніх шкіл, п’ять хакатонів та шість тематичних тижнів. За весь час до компаній з екосистеми приєдналися понад 300 випускників.

Опанувати одну з галузей технологічного бізнесу можуть всі охочі, на довгострокові школи потрібно пройти попередній відбір. Він складається з кількох етапів: тест, практичне завдання, співбесіда. Зазвичай на школу реєструється близько 3 тисяч осіб, тож конкурс становить 50-70 людей на одне місце.

До кінця року команда Genesis Academy планує запустити шість шкіл, один курс формату Deepdive для сеньйор-спеціалістів, створити декілька ґайдів для самостійного опрацювання та провести два відкриті тижні, залучивши до нових програм понад 10 тис. слухачів. Лекції тематичних тижнів та корисні навчальні матеріали минулих програм зібрані у відкритому доступі на сайті Genesis Academy.

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