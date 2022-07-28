Google анонсувала нові можливості для Chromebook

28 июля 2022 г., 17:25

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Компанія Google заявила, що протягом наступних кількох місяців розгорне нові функції та програми для своїх комп’ютерів Chromebook, які спростять творчисть та роботу.



«Незалежно від того, насолоджуєтеся ви своєю улюбленою музикою чи фільмами, створюєте відеоролик про відпустку чи працюєте, Chromebook дозволяє робити все це швидко, безпечно та легко - прямо з коробки», - сказав Олександр Кушер (Alexander Kuscher), директор Chrome OS Програмне забезпечення від Google.



У серпні на комп’ютерах Chromebook буде оновлено Google Photos, у якому тепер є новий редактор відео і функції редагування відео.



Завдяки новому інструменту для створення видео користувачі зможуть створювати високоякісні фільми лише кількома дотиками на своєму Chromebook, використовуючи все, що вже зберігається в Google Photos, включаючи відеокліпи, фотографії, навіть картки з назвами та музику.



Додаток також дозволить користувачам швидко поєднувати фільми, використовуючи запропоновані теми, або починати з чистого полотна та створювати дизайн на основі власної уяви. Сам інструмент інтуїтивно зрозумілий і розумно вибирає найбільш значущі моменти з довгих відео.



Він також інтегрується з власними потужними можливостями пошуку Google, дозволяючи користувачам швидко сортувати власні фотогалереї та об’єднувати їх у будь-якому порядку для створення приголомшливих колажів.



Щоб зробити враження якомога винятковими, Google також пропонує на Chromebook відзначену нагородами програму LumaFusion. Це багатоканальний професійний відеоредактор, який дозволяє користувачам додавати до своїх фільмів графіку, відеоефекти, переходи та спотворення, звукові доріжки, дикторський текст, градацію кольорів тощо. Так само, як будь-який кінопродюсер під час виробництва.



Для користувачів, які хочуть більше контролювати вигляд свого Chromebook, Google Photos тепер можна використовувати як шпалери.



Світлі та темні теми також вводяться для інтерфейсу користувача, який можна налаштувати на автоматичну зміну дня та ночі. Крім того, певні шпалери можна під'єднати до тем, як наслідок, вони також можуть переходити зі зміною світлих і темних тем.



Віртуальні робочі столи отримують оновлення, яке дозволяє зберігати та закривати всі вікна в них. Віртуальний робочий стіл - це як окремий простір для збору й упорядкування програм разом, щоб до них можна було легко отримати доступ, щоб уникнути безладу. На Chromebook можна створювати віртуальні робочі столи та легко перемикати між ними, щоб тримати їх розділеними, щоб організувати такі речі, як один стіл для роботи та один для ігор.



З новим оновленням користувачі зможуть зберігати всі програми та вікна у віртуальному просторі та закривати їх, економлячи заряд батареї та енергію, оскільки програми більше не працюватимуть у фоновому режимі. Потім, коли вони знадобляться знову, їх можна буде викликати одним дотиком, щоб повернути їх до попереднього життя.



Медіапрограма за замовчуванням Chromebook, "Галерея", незабаром матиме функції редагування PDF, щоб користувачі тепер могли заповнювати форми, виділяти текст, підписувати документи та додавати анотації. Це має полегшити роботу з надокучливими PDF-формами на Chromebook, де раніше користувачам потрібно було їх друкувати, а потім знову сканувати.



Нарешті час і дата на полиці Chromebook отримають програму календаря, яка буде інтегрована з Календарем Google. Тепер користувачі можуть вибрати дату та детальніше переглянути свою поточну доступність і події календаря. Це означає, що їм більше не потрібно відкривати іншу програму чи вкладку веб-переглядача, щоб отримати свій календар. Пов’язані сповіщення календаря також об’єднуватимуться та відображатимуться на екрані збільшеними, із більшими кнопками для приєднання до зустрічей або переходу до події.

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