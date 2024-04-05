Samsung прогнозує 10-кратне зростання прибутку за підсумками І кв.

5 апреля 2024 г., 14:25

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Згідно з даними Reuters, компанія Samsung Electronics прогнозує що її операційний прибуток в першому кварталі зросте більш ніж в 10 разів. Це перевершує очікування ринку, оскільки ціни на чипи почали відновлюватися після серйозного спаду завдяки буму в області штучного інтелекту.



За оцінками найбільшого у світі виробника мікросхем пам’яті, його операційний прибуток зріс до 6,6 трильйона вон (4,89 мільярда доларів) у кварталі, що закінчився 31 березня, перевищивши прогноз LSEG SmartEstimate у 5,7 трильйона вон.



Це на 931% більше, ніж 640 мільярдів вон роком раніше. Показник стане найвищим з третього кварталу 2022 року.



Але виторг не виправдав очікувань, ймовірно, збільшившись лише на 11% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 71 трильйона вон, що нижче прогнозу LSEG SmartEstimate у 72,3 трильйона вон.



«Оскільки дохід в основному відповідав очікуванням, а операційний прибуток перевершив очікування, оцінка запасів флеш-чіпів NAND, можливо, покращилася. Попит на цю продукцію покращився, що, можливо, також збільшило маржу, - зазначив (Park Sung-soon) Пак Сунг Сун, аналітик Korea Investor Relations Service. - Початкова реакція на нові смартфони Galaxy S24 також була позитивною завдяки вбудованому АІ, тому, якщо буде продано більшу, ніж очікувалося, частину високомаржинальних преміум-смартфонів, це матиме вплив».



Компанія повинна опублікувати детальний звіт про прибутки 30 квітня.



Покращення показників відбулося завдяки тому, що підрозділ з виробництва мікросхем, який традиційно найбільш прибутковий, як очікується, відзвітує про перший квартальний прибуток за п’ять кварталів.



Ціни на мікросхеми пам’яті відскочили від глибокого спаду, який почався в середині 2022 року через слабкий постпандемічний попит на гаджети. Зростання тут склало приблизно 20% у першому кварталі порівняно з попереднім кварталом, тоді як ціни на мікросхеми NAND зросли на 23%-28%, згідно з даними постачальника даних TrendForce.



Бичачий прогноз попиту на мікросхеми пам’яті, в тому числі ажіотаж навколо HBM, що використовується в системах штучного інтелекту, спричинив зростання акцій Samsung на 34% за останні 12 місяців, що перевищило 10% зростання на більш широкому ринку.



Але Samsung відстала від свого конкурента SK Hynix, чиї акції зросли на 122% за той самий період, через попит на HBM. Частково через відносно пізній її вихід у цей сегмент.



Аналітики очікують, що Samsung поступово надолужить згаяне, оскільки планує почати поставки своїх найновіших і найпотужніших чіпів HBM у третьому кварталі.



«Samsung наполегливо працює над HBM, але поки що нічого не видно… Порівняно з конкурентами, акції Samsung недооцінені через HBM, - зауважив Кім Роко (Kim Roko), аналітик Hana Securities. - Можливо, буде важко збільшити частку ринку за допомогою 8-шарового HBM3E, який зараз випускається, але жодна компанія ще не отримала верифікацію щодо 12-шарової версії, яка очікується ближче до кінця року. Я думаю, що Samsung може зробити це першою, і виграти з більш досконалими продуктами».



Землетрус силою 7,2 бали, що стався на Тайвані в середу, ймовірно, призведе до скорочення поставок напівпровідників, і аналітики кажуть, що Samsung і SK Hynix можуть підвищити ціни на мікросхеми пам’яті сильніше, ніж планувалося раніше, що потенційно збільшить прибутки в другому кварталі.



За словами аналітиків, у своєму мобільному бізнесі Samsung, швидше за все, отримала значний прибуток після запуску продажів своїх нових флагманських смартфонів Galaxy S24 наприкінці січня.



За оцінками Eugene Investment & Securities, Samsung відвантажила 57 мільйонів смартфонів протягом кварталу, що на 8% більше, ніж у четвертому кварталі, а середня ціна продажу смартфонів Samsung, ймовірно, зросла на 30% до $340 у порівнянні з попереднім кварталом, що сприяло зростанню прибутку.

Глобальні продажі смартфонів Galaxy S24 зросли на 8% порівняно з торішньою серією Galaxy S23 протягом перших трьох тижнів їхньої доступності, повідомляє постачальник даних Counterpoint.

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