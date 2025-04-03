IDC: витрати на хмарну інфраструктуру у IV кв. 2024 р. зросли на 99,3% до 67 млрд дол.

3 апреля 2025 г., 17:25

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За даними IDC, витрати на продукти обчислювальної інфраструктури та інфраструктури зберігання даних для хмарних розгортань, включаючи виділені та спільні ІТ-середовища, зросли на 99,3% в річному обчисленні в четвертому кварталі 2024 року до 67 млрд дол.

Витрати на хмарну інфраструктуру продовжують випереджати витрати на нехмарний сегмент, причому останні зросли на 25,8% у IV кв. до 22 млрд дол. Сегмент хмарної інфраструктури продемонстрував двозначне зростання попиту на одиницю продукції на 33,5%, при цьому тривале зростання середніх цін в основному пов'язане з прискореним збільшенням поставок серверів з графічними процесорами.

«Зростання витрат на хмарну інфраструктуру в четвертому кварталі знову випередило очікування ринку, - зазначив Хуан Пабло Семінара (Juan Pablo Seminara), директор відділу IDC по відстеженню світової корпоративної інфраструктури. - Навіть після того, як з'явилися деякі сумніви щодо необхідності великих інвестицій в інфраструктуру АІ, викликані початковим впливом DeepSeek R1, який пізніше виявився не таким вже й точним, галузь також розуміє, що еволюція від простих чат-ботів до моделей міркувань і агентного АІ вимагатиме на кілька порядків більших обчислювальних потужностей, особливо для виведення висновків. Тож навіть за рахунок підвищення ефективності інвестиційних витрат IDC очікує зростання ринку хмарної інфраструктури на 17,8% в середньорічному обчисленні протягом наступних п'яти років».

У четвертому кварталі минулого року витрати на спільну хмарну інфраструктуру досягли 57 млрд дол., що на 124,4% більше, ніж рік тому. Категорія спільної хмарної інфраструктури продовжує захоплювати найбільшу частку витрат у порівнянні з виділеними розгортаннями і нехмарними витратами. Так у IV кв. на спільну хмару припадало 64% від загальних витрат на інфраструктуру. Сегмент виділеної хмарної інфраструктури виріс на 21,8% до 10,0 млрд дол. у річному обчисленні.

На цей рік IDC прогнозує зростання витрат на хмарну інфраструктуру на 33,3% порівняно з 2024 роком до 271,5 млрд дол. Очікується, що витрати на нехмарну інфраструктуру знизяться на 4,9% до 68,1 млрд дол. Очікується, що витрати на загальну хмарну інфраструктуру зростуть на 25,7% в річному обчисленні до 213,7 млрд дол. за весь рік, а витрати на виділену хмарну інфраструктуру, як очікується, ще більше збільшаться цього року - на 71,8% до 57,8 млрд дол. Крім того, ринок прискореної хмарної інфраструктури на базі графічних процесорів продемонструє зростання на 46,8% у 2025 році, досягнувши 157,8 млрд дол., оскільки інвестиції в інфраструктуру АІ все ще мають значне відставання.

До категорії провайдерів послуг IDC відносить провайдерів хмарних послуг, провайдерів цифрових послуг, провайдерів послуг зв'язку, гіперскейлерів та провайдерів керованих послуг. У IV кв. инулого року провайдери послуг як група витратили 65,6 млрд дол. на інфраструктуру обчислень та зберігання даних, що на 103,9% більше, ніж у попередньому році. Ці витрати склали 73,8% від загального обсягу ринку. Провайдери, які не надають послуг (наприклад, підприємства, уряд тощо), також збільшили свої витрати до 23,3 млрд дол., що на 23,5% більше, ніж у попередньому році. IDC очікує, що у 2025 році витрати постачальників послуг на обчислення та зберігання даних досягнуть 262,1 млрд дол., що на 30,9% більше, ніж у попередньому році.

Щодо географії, то витрати на хмарну інфраструктуру в четвертому кварталі 2024 року показали дуже позитивні результати у всіх регіонах. Найбільш швидко зростаючими регіонами були Канада і США, які показали тризначне зростання на 151,8% і 125,3% відповідно. Регіони з двозначним зростанням - Китай, Японія, APeJC, Західна Європа, Близький Схід і Африка та Латинська Америка з 99,6%, 76,2%, 48,0%, 36,8%, 28,1% і 14,3%, відповідно. У той час як Центральна та Східна Європа була єдиним регіоном, що продемонстрував однозначне зростання на 5,6%.

У довгостроковій перспективі IDC прогнозує, що витрати на хмарну інфраструктуру матимуть середньорічний темп зростання (CAGR) 17,8% протягом прогнозованого періоду 2024-2029 років, досягнувши 461,9 млрд дол., що становитиме 83,0% від загальних витрат на обчислювальну інфраструктуру та інфраструктуру зберігання даних. Витрати на загальну хмарну інфраструктуру становитимуть 80,5% від загальних витрат на хмарну інфраструктуру в 2029 році, зростаючи на 16,9% в середньорічному обчисленні і досягнувши 371,7 мільярда доларів. Витрати на виділену хмарну інфраструктуру зростуть на 21,8% в середньорічному обчисленні до 90,3 мільярда доларів до кінця періоду. Витрати на нехмарну інфраструктуру також зростуть на 5,7% в середньорічному обчисленні і досягнуть 94,4 млрд дол. у 2029 році. Очікується, що витрати провайдерів послуг на обчислювальну інфраструктуру та інфраструктуру зберігання даних зростуть на 17,5% в середньорічному обчисленні і досягнуть 448,0 млрд дол. через пʼять років.

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