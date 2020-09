Конференция DellTech2020_Live - 23 и 24 сентября! 

18 сентября 2020 г., 20:42

Компания Dell Technologies приглашает 23 и 24 сентября на онлайн-мероприятия в рамках конференции DellTech2020_Live.



23 сентября пройдет форум «Work Redefined». В рамках различных сессий вы сможете получить информацию о различных современных решениях, в том числе и о том, как реализовать стратегию удаленной работы; как подобрать оптимальные клиентские устройства и системы для хранения данных; как оптимизировать серверы и мультиоблачные стратегии для ускорения бизнес-процессов.



24 сентября состоится «Get Workload Agile for the Next Data Decade». Узнайте, как наиболее оптимально построить инфраструктуру вашего предприятия, чтобы решить все вопросы с ключевыми рабочими нагрузками, такими как SAP, Cloud, Microsoft SQL, Edge и HPC, с использованием новейших технологий Intel.



Эксперты и партнеры Dell Technologies в эти дни будут онлайн, чтобы ответить на все вопросы в режиме реального времени.



Во время приветственного пленарного заседания будет возможность напрямую связаться с представителями Dell Technologies в чате и задать свои вопросы.



Посмотрите расписание докладов, которые будут проходить в рамках нескольких сессий. Вы можете выбрать те, что будут вам наиболее интересны.



Для участников мероприятия будет доступен виртуальный 3D-тур, чтобы познакомиться с новейшими продуктами и решениями Dell Technologies. Причем для использования этой интерактивной среды не требуется никаких специальных настроек и устройств.



После регистрации, которая бесплатна, у вас доступ к виртуальной библиотеке мероприятия с мультимедийным контентом, который можно изучить еще до официального начала сессий.



