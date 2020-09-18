Экономическая неопределенность отталкивает от покупки дорогих смартфонов

18 сентября 2020 г., 17:35

0

Tweet

Аналитические выкладки IDC говорят о том, что вследствие затяжного спада в экономике, вызванного, в том числе, пандемией COVID-19, мировой рынок смартфонов существенно просядет в части объема выручки. В частности, ожидаемое падение составит 7,9%, а рынок сузится в денежном выражении с 458,5 млрд долл. в 2019 г., до 422,4 млрд долл. по итогам 2020 г. При этом, стоимость подавляющего большинства устройств (73%) окажется ниже 400 долл.

Во второй четверти года на рынке доминировали модели в ценовом диапазоне от 100 до менее чем 400 долл. При этом, уже в будущем году подконтрольная им доля увеличится до 63%. Сегмент «mid-to-high» (аппараты дороже 400 долл., но дешевле 600 долл.) в прошлом квартале нарастили долю почти на 4% «YoY», до 11,6%. Погоду здесь делают продукты от Samsung, Huawei и известной когорты более мелких китайских вендоров. Кроме того, Apple успешно осваивается в этом сегменте с iPhone SE.

В развивающихся регионах, в том числе странах Центральной и Восточной Европы, за моделями дешевле 400 долл. находится не менее 85% рынка. Даже в США аппараты стоимостью менее 200 долл. за год увеличили долю на 10%, доведя ее до 27%.

В обозримом будущем смартфоны из ценовых диапазонов 100-200 долл. и 200-400 долл. останутся наиболее популярными. В то же время, наилучший рост ожидается в сегменте устройств стоимостью 400-600 долл., что будет вызвано повышенным спросом на 5G-аппараты. Во многом благодаря этому средняя стоимость 5G-смартфонов в 2024 г. сократится до 465 долл.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0

Tweet