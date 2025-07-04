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Компанія Еріка Шмідта Swift Beat планує масштабування виробництва БпЛА для України

4 июля 2025 г., 8:15
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Міністр оборони України Рустем Умєров в Данії у присутності Президента Володимира Зеленського підписав з CEO компанії Swift Beat Еріком Шмідтом (Eric Schmidt) меморандум про масштабування виробництва безпілотних систем для України.

«Це – ще один важливий крок до нашої стратегічної мети: мати технологічну перевагу на полі бою і системно посилювати можливості Збройних сил у повітрі», - заявив очільник Міноборони.

Меморандум передбачає:
  • довготермінове партнерство і пріоритетне постачання дронів для України
  • масштабне виробництво дронів-перехоплювачів, квадрокоптерів і ударних систем
  • розробку нових рішень для протидії крилатим та балістичним ракетам.

За словами Рустема Умєрова, йдеться про сотні тисяч дронів у 2025-му з нарощуванням виробництва у 2026 році. Зокрема, велику кількість дронів-перехоплювачів «шахедів», які вже довели свою ефективність в Україні. 

Важливо, що постачання здійснюватиметься на спеціальних умовах за собівартістю виробництва. 

«Масове застосування безпілотників стало однією з визначальних особливостей цієї війни. Щоб ефективно захищати наших людей, міста і критичну інфраструктуру, Україна нарощує власні «арсенали дронів», залучаючи потенціал найсильніших світових виробників. Ми працюємо над тим, щоб кожен підрозділ мав сучасні засоби розвідки, спостереження і ураження, а наші захисники отримували усе необхідне для результативної боротьби», - підкреслив Рустем Умєров.

Він подякував команді Swift Beat за партнерство і готовність рухатись швидко, а також всім іншим партнерам, які допомагають Україні бути сильною.

Нагадаємо, що Ерік Шмідт довгий час був головою компанії Novell, а з 2001 по 2011 рік СЕО Google, потім до 2017 р. займав посаду виконавчого голови Alphabet. З 2019 року по 2021 рік Шмідт очолював Комісію національної безпеки з питань штучного інтелекту США.
 

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