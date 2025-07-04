Капіталізація Nvidia перевищила рекордний показник Apple

4 июля 2025 г., 9:35

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Як повідомляє Reuters, у четвер акції Nvidia знову зросли і ринкова капіталізація компанії зросли до 3,92 трлн дол., що закріпило її як найцінніший у світі актив.





Акції провідного розробника високопродуктивних АІ-чипів зросли на 2,4% до 160,98 дол. під час ранкової торгівлі, надавши компанії вищу ринкову капіталізацію, ніж рекордне закриття Apple у 3,915 трлн дол., зафіксоване 26 грудня 2024 року. Пізніше акції Nvidia скоригувалися, закрившись на рівні 159,60 дол., що відповідає ринковій вартості 3,89 трлн дол.





Зростаючий попит на високопродуктивні процесори Nvidia зумовлений гонкою серед Microsoft, Amazon.com, Meta Platforms, Alphabet та Tesla для створення АІ-дата-центрів та домінування у новій технології.





Наразі Microsoft є другою за вартістю компанією на Волл-стріт з ринковою капіталізацією 3,7 трлн дол. (акції зросли на 1,7% до 499,56 дол.). Apple посідає третє місце, додавши 0,8%, з ринковою вартістю 3,19 трлн дол.





"Коли перша компанія перетнула трильйон доларів, це було дивовижно. А тепер ми говоримо про майже чотири трильйони, що просто неймовірно. Це свідчить про величезний сплеск витрат на АІ, і зараз усі в перегонах за цим", – зазначив Джо Салуцці (Joe Saluzzi), співкеруючий торгівлею в Themis Trading.





Ринкова вартість Nvidia зросла майже у вісім разів за останні чотири роки: з 500 млрд дол. у 2021 році до майже 4 трлн дол. зараз. За даними LSEG, Nvidia зараз коштує більше, ніж сукупна вартість канадського та мексиканського фондових ринків разом взятих. Технологічна компанія також перевищує загальну вартість усіх публічно зареєстрованих компаній у Великій Британії.





Nvidia нещодавно торгувалася приблизно за 32-кратним показником очікуваного прибутку аналітиків на наступні 12 місяців, що нижче її середнього показника близько 41 за останні п'ять років, згідно з даними LSEG. Ця відносно скромна оцінка "ціна до прибутку" відображає стабільне зростання прогнозів прибутку, що випередило значне укріплення акцій Nvidia.





Акції компанії відскочили більш ніж на 68% від свого недавнього мінімуму закриття 4 квітня, коли Волл-стріт «впав» на тлі рішень президента Дональда Трампа (Donald Trump) про глобальні тарифи. Американські акції, включаючи Nvidia, відновилися на очікуваннях, що Білий дім укладе торгові угоди, щоб пом'якшити тарифи Трампа.





Заснована у 1993 році генеральним директором Дженсеном Хуангом (Jensen Huang), Nvidia еволюціонувала з нішевої компанії, популярної серед ентузіастів відеоігор, на своєрідний барометр Волл-стріт для АІ-індустрії. Недавнє ралі акцій відбулося після повільного першого півріччя, коли інвесторський оптимізм щодо АІ відійшов на другий план через занепокоєння щодо тарифів та торговельного спору Трампа з Пекіном.





У січні китайський стартап DeepSeek спровокував розпродаж на світових ринках акцій за допомогою своєї бюджетної АІ-моделі, яка перевершила багатьох західних конкурентів та викликала припущення, що компанії можуть витрачати менше на високоякісні процесори. У листопаді минулого року Nvidia зайняла місце в Dow Jones Industrial Average, яке раніше належало чипмейкеру Intel, відображаючи значний зсув у напівпровідниковій промисловості до розробок, пов'язаних з АІ, та графічного апаратного забезпечення, розробленого Nvidia.

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