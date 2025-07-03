Canalys: ринок ПК у Китаї зростав на 12% у І кв.

3 июля 2025 г., 17:25

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Ринок персональних комп'ютерів у Китаї (без урахування планшетів) зріс на 12% у першому кварталі 2025 року, досягнувши 8,9 млн відвантажених одиниць. Поставки планшетів продемонстрували ще вище зростання – на 19% у річному вимірі, загальним обсягом 8,7 млн систем. Попит споживачів на пристрої був підтриманий державними субсидіями, що стимулювало активне оновлення пристроїв.

За прогнозами Canalys, ринок ПК у Китаї залишатиметься стабільним у 2025 році, перш ніж повернутися до зростання на 6% у наступному році. Водночас, ринок планшетів, як очікується, зросте на 5% цього року, а потім скоротиться на 8% у 2026 році.

У першому кварталі 2025 року сегменти ПК у Китаї мали різну динаміку. Споживчий ринок зберіг сильний імпульс, значною мірою завдяки державним субсидіям. В результаті, поставки ноутбуків досягли вражаючого річного зростання - на 20%. На комерційному фронті успіх був більш стриманим. Закупівлі ПК великими підприємствами залишилися без змін, тоді як сегмент малого та середнього бізнесу (SMB) нарешті показав ознаки помірного відновлення, зафіксувавши зростання на 2% після 11 послідовних кварталів зниження.

«Ландшафт ПК у материковому Китаї значно еволюціонував за останні два роки, формуючись більш конкурентним середовищем для вітчизняних брендів, – заявила Емма Сюй (Emma Xu), старший аналітик Canalys (тепер частина Omdia). - Китайські постачальники, орієнтовані на споживачів, такі як iSoftStone, Huawei, HONOR та Xiaomi, повідомили про зростання у І кв., збільшуючи свою частку за рахунок традиційних комерційних важкоатлетів, таких як Lenovo, HP та Dell. Нещодавнє оголошення про ПК Huawei на базі HarmonyOS у травні може стати ще однією потенційною точкою перелому. Хоча компанія стикається з важкою боротьбою за залучення споживачів та розробників, давня сила Huawei у мобільних пристроях та нова АІ-диференціація можуть дозволити HarmonyOS переформувати конкурентний ландшафт для ПК у середньо- та довгостроковій перспективі».

Загальний ринок ПК у Китаї, за прогнозами, залишиться стабільним у 2025 році, оскільки вплив споживчих субсидій зменшується. Очікується, що сегменти SMB та державного сектору зростуть на 4% та 1% відповідно цього року, оскільки інвестиції в IT покращуються, а уряд просувається у своїх планах оновлення ПК.

«Ринок планшетів Китаю продемонстрував стійкі показники у І кв., підтримуваний постійними державними субсидіями, – додала Сюй (Xu). - Вітчизняні постачальники смартфонів захопили значну частку цього зростання, чинячи тиск на міжнародних гравців. У відповідь, постачальники агресивно розширюють свої лінійки планшетів, орієнтуючись на такі випадки використання, як ігри та продуктивність, та включаючи висококласні моделі з OLED-дисплеями. Хоча ця тенденція має покращити функціональність планшетів, успіх залежатиме від здатності постачальників використовувати технологічні досягнення для забезпечення значних покращень користувацького досвіду". Canalys прогнозує зростання ринку планшетів на 5% у річному вимірі у 2025 році, зумовлене продуктовими інноваціями за конкурентними цінами.

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