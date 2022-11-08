Комерційним директором ELKO Ukraine став Олександр Залужний

8 ноября 2022 г., 12:35

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ELKO Ukraine повідомляє про призначення на посаду комерційного директора Олександра Залужного, який до цього очолював відділ продажу. Як зазначається, з лютого компанія працювала без комерційного директора, після болісної втрати Юлії Ратушної.

Олександр Залужний вже понад двадцять років працює у дистриб’юції та роздрібній торгівлі комп’ютерною технікою і мобільними телефонами. Він має значний досвід роботи у продажу IT-продукції як зі сторони дистриб’ютора та вендорів, так і з боку партнерів.

На новій посаді перед Олександром стоїть завдання підтримати зростання долі ринку компанії та підвищити рівень взаємодії з партнерами. Також пріоритетними цілями є зміцнення зв’язків між структурними підрозділами організації та оптимізація робочих процесів.

«Це велика відповідальність. Проте, це ще й можливість втілити мій досвід та напрацювання для досягнення бажаного результату. Як дистриб’ютор, ми продовжимо працювати над розвитком продуктового портфеля та якістю сервісів. З однієї сторони, ми формуємо асортимент, опираючись на останні тренди та цікаві пропозиції вендорів, а з іншої, уважно слідкуємо за потребами партнерів і надаємо відповідні сервіси. Для нас дуже важливо не тільки відчувати попит, але й формувати його, пропонуючи споживачам інноваційні та корисні продукти», – зазначив Олександр Залужний, комерційний директор ELKO Ukraine.

«В один день з початком повномасштабного нападу на Україну важка хвороба забрала нашу колегу Юлію Ратушну, тож у воєнний час ми залишились без комерційного директора. Займатися кадровими питаннями такого рівня було неможливо. У форс-мажорних обставинах ми повністю сфокусувались на безпеці співробітників та їх родин, забезпеченні робочих процесів і на підтримці ЗСУ. Я вважаю, що ELKO Ukraine гідно пройшла це випробовування. Важливо, що нам вдалося зберегти команду співробітників у повному складі та одними з перших на ринку відновити роботу. Важливу роль у забезпеченні роботи компанії у цей складний час відіграв Олександр Залужний, проявивши себе як сильний менеджер, ефективний організатор та надійна людина. Тож рішення про призначення було абсолютно логічним і природним. Впевнена, що Олександр на посаді комерційного директора допоможе реалізувати потенціал нашої команди та досягне значних успіхів у розвитку компанії», – говорить Анжеліка Рубєжова, директор ELKO Ukraine.

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