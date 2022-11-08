MediaTek випустила флагманський чіпсет Dimensity 9200 з підтримкою Wi-Fi 7

8 ноября 2022 г., 13:32

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Компанія MediaTek випустила чипсет Dimensity 9200, який націлено на флагманські смартфони.



Як повідомляється, «завдяки надзвичайній продуктивності та інтелектуальній енергоефективності, новий SoC забезпечує захоплюючий ігровий досвід протягом усього дня, надчітке захоплення зображень та підтримку зв'язку 5G mmWave та суб-6 ГГц для споживачів у всьому світі».



«Dimensity 9200 від MediaTek поєднує в собі максимальну продуктивність зі значною економією енергії, продовжуючи час автономної роботи і зберігаючи смартфони прохолодними, - наголосив Джей Сі Хсу (JC Hsu), корпоративний віце-президент і генеральний директор підрозділу бездротового зв'язку MediaTek. - Завдяки підвищеній швидкості в іграх, а також новітнім поліпшенням дисплея, Dimensity 9200 відкриє нові можливості для смартфонів нового покоління, які випускаються в різних форм-факторах, включаючи складні».



Підкреслюється, що Dimensity 9200 - це перший чіп для смартфонів, який інтегрує ядра Arm Cortex X3 з робочою частотою понад 3 ГГц та GPU Arm Immortalis-G715 з апаратним движком трасування променів. Чипсет також оснащений ігровою технологією MediaTek HyperEngine 6.0 Gaming Technology для швидкої, плавної дії, щоб геймери могли зануритися в кожну сцену в епічних деталях. Завдяки підтримці ігрових дисплеїв з високою продуктивністю та роздільною здатністю технологія MediaTek MiraVision 890 покращує контент.



Dimensity 9200 виготовляється з використанням 4-нм техпроцесу TSMC 2-го покоління. Він має 1x Arm Cortex-X3 з тактовою частотою 3,05 ГГц, 3x Arm Cortex-A715 з 2,85 ГГц і 4x Arm Cortex-A510 з 1,8 ГГц.



LPDDR5X з підтримкою пам'яті до 8533 Мбіт/с забезпечує найшвидшу роботу смартфона.



UFS 4.0 з багатоконтурною чергою (MCQ) дає кожному ядру процесора Cortex-A510 прямий доступ до пам'яті, значно прискорюючи передачу даних в багатопотокових додатках.



Технологія eXtreme Power Saving Technology для завдань штучного шумозаглушення і надвисокої роздільної здатності надає можливість Dimensity 9200 забезпечувати до 30% економії енергії з AI-NR і до 45% економії енергії з AI-SR у всіх візуальних додатках. Удосконалення процесора штучного інтелекту шостого покоління (APU 690) включають до 35% вищу продуктивність в бенчмарку ETHZ5.0 в порівнянні з APU попереднього покоління.



Виробник наголошує, що Dimensity 9200 є першою платформою для смартфонів з підтримкою стандарту Wi-Fi 7 та швидкістю передачі даних до 6,5 Гбіт/с. Чіпсет інтегрує вдосконалений вбудований модем 5G зі штучним інтелектом для швидшого пошуку мережі, відновлення з'єднання 5G з мертвих зон та інших інтелектуальних можливостей підключення. Він також забезпечує безперебійну роботу з 5G, плавно перемикаючись між з'єднаннями з великим радіусом дії до 6 ГГц і надшвидкими з'єднаннями mmWave одночасно. Користувачі можуть підключатися скрізь завдяки технології співіснування Bluetooth і Wi-Fi від MediaTek, що дозволяє Wi-Fi, аудіо Bluetooth з низьким енергоспоживанням (LE) і бездротовим периферійним пристроям, таким як геймпади, підключатися одночасно без перешкод. Крім того, подвійна антенна система чипсет інтелектуально перемикається в реальному часі між антенами з високою продуктивністю та наднизьким енергоспоживанням в залежності від потреб користувача.



Технологія Bluetooth LE Audio-ready забезпечує кращу у своєму класі затримку звуку завдяки технології Dual-Link True Wireless Stereo Audio для неймовірної якості звуку.



Процесор обробки сигналів зображення Imagiq 890 чіпсета підтримує зйомку, незалежно від того, чи знаходяться користувачі в умовах низької освітленості, яскравого світла або десь посередині між ними. Завдяки першій вбудованій підтримці RGBW-сенсорів, смартфони на базі Dimensity 9200 можуть уникати перетворення Bayer, забезпечуючи до 34% більше енергозбереження, ніж конкуруючі рішення. Крім того, користувачі можуть створювати більш якісні кінематографічні відео і насолоджуватися чудовою технологією розмиття руху завдяки швидкій і точній технології захоплення фотографій AI-NR від MediaTek. Для захоплення відео, Video Stream Engine об'єднує APU чіпсета і ISP; це дозволяє виробникам пристроїв додавати унікальні AI-відео поліпшення, які помітно швидше і більш енергоефективні.



Підтримується передова технологія дисплея - з роздільною здатністю Full HD+ до 240 Гц, WHQD до 144 Гц і 5K (2,5Kx2) до 60 Гц, з технологією адаптивної частоти оновлення для плавної роботи користувача. Візуальний семантичний дисплей зі штучним інтелектом оптимізує якість зображення за допомогою сегментації на кілька осіб і багатошарового управління кольором в кожній сцені.



Смартфони на базі Dimensity 9200 будуть доступні на ринку до кінця 2022 року.

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