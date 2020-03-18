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Количество загрузок приложения Privat24 для Android увеличилось впятеро

18 марта 2020 г., 11:08

За последние дни количество загрузок мобильного банка Privat24 пользователями Android смартфонов выросло в пять раз по сравнению с началом февраля. Так, если в феврале среднее количество скачиваний составляло 15 тыс. в день, то уже 13 марта новый Privat24 скачали 75 тыс. раз.

Сегодня услугами экосистемы Приват24, которая дает возможность получать финансовые услуги не выходя из дома, пользуются более 11 млн украинцев. С помощью мобильного банка можно проводить любые платежи, отправить или получить денежные переводы, пополнить мобильный номер и получить еще более 100 услуг (среди которых подключение к государственным сервисов, покупка билетов, запись в врача и даже заказа доставки еды и цветов).

Также банковские услуги круглосуточно доступны и через более 13 тыс. терминалов самообслуживания «ПриватБанка».


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