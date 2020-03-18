Xerox предложит облачные сервисы для предприятий разного масштаба

18 марта 2020 г., 11:55

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Компания Xerox объявила о расширении своего портфолио облачных сервисов.



Virtual Print Management Service и Workplace Cloud Fleet Management, как отмечается, помогут ИТ-подразделениям компаний проводить цифровую трансформацию быстрее и эффективнее.



Сервис Xerox Virtual Print Management Service предназначен для крупных структур и позволяет заменить дорогие и устаревшие серверы печати облачной инфраструктурой Xerox. Простота внедрения сервиса позволяет снизить нагрузку на ИТ-сотрудников, чтобы они могли направлять свои усилия на по-настоящему сложные долгосрочные задачи цифровой трансформации. Кроме того, данное SaaS-решение, доступное по подписке, и по уверениям производителя поможет ИТ-подразделениям сократить до трети расходов, которые сейчас необходимы для содержания и использования серверов печати.



«ИТ-директора находятся под огромным давлением, стараясь осуществить бесшовный переход в облако так, чтобы обеспечить бесперебойный сервис на всех этапах трансформации, - заявила Джоанн Коллинз Сми, коммерческий директор и директор по работе с СМБ и каналом Xerox. - Но в реальности переход в облако часто бывает намного медленнее и сложнее, чем ожидалось. Решение Xerox Virtual Print Management Service позволяет достичь важнейших показателей: гибкость, доступность, безопасность и удобство использования».



Xerox также запускает сервис Xerox Workplace Cloud Fleet Management для компаний СМБ, предоставляя им преимущества работы с облаком: более простую инфраструктуру, повышенную безопасность и меньшее количество проблем. В то время как малый и средний бизнес в условиях недостатка средств и ИТ-ресурсов всё чаще становится мишенью хакеров, решение Xerox Workplace Cloud Fleet Management позволяет обновлять систему безопасности по требованию для отдельных принтеров, групп оборудования и даже всего парка. Простая визуальная панель управления позволяет клиентам отслеживать состояние параметров безопасности.



«Два из трёх киберпреступлений нацелены на предприятия СМБ, — отметила Сми. — Но, в отличие от крупных корпораций, эти компании зачастую не располагают средствами для предотвращения или уменьшения последствий этих атак. Предлагая решение Xerox Workplace Cloud Fleet Management, мы предоставляем преимущества облачных технологий безопасности сегменту СМБ, который по-настоящему в них нуждается».



Кроме всего прочего Virtual Print Management помогает организациям понять типовые сценарии использования печати, что в конечном итоге позволяет им запускать более экономичные, безопасные и устойчивые сервисы печати.

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