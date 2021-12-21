Ключевые киберинциденты 2021 по версии Cisco

21 декабря 2021 г., 17:25

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Специалисты по информационной безопасности компании Cisco представили список наиболее значительных, по их мнению, кибератак уходящего года. Никому не дано в точности предсказать каким в этом плане станет 2022 г. Очевидно, что на фоне растущей доступности средств для взлома, цели злоумышленников и киберинциденты будут становятся все масштабнее. Поэтому, чтобы наступающий год не застал врасплох, стоит оглянуться и вспомнить ключевые события года уходящего.

Январь

Хотя первая атака на цепочку поставок SolarWinds произошла в декабре 2020 г., ее последствия ощущались еще долго после этого.

Объектами атак стали специалисты по кибербезопасности. В числе получателей вредоносных ссылок и запросов в соцсетях от фальшивых аккаунтов оказались и аналитики Cisco Talos.

Февраль

Оператор платформы Lockbit, которая предлагает программы-вымогатели в качестве услуги, предоставил ряд ценных сведений о положении дел в этой сфере и о том, как атакующие выбирают свои жертвы.

С появлением трояна Masslogger набирает популярность безфайловое вредоносное ПО. Этот троян ориентирован на кражу учетных данных из веб-браузеров.

В 2021 г. злоумышленники предпочитали работать на тех, кто больше заплатит. Первым признаком этого тренда стала деятельность группы Gamaredon.

Март

Пока подразделение Cisco Talos продолжало разбираться с SolarWinds, на первый план вышла группировка Hafnium, атаковавшая уязвимости нулевого дня сервера Microsoft Exchange. Самой опасной из брешей, выявленных в ходе этой кампании, оказалась ProxyLogon. Через нее атакующие могли пройти по цепочке и взять под свой контроль весь сервер.

Апрель

Несмотря на то, что вакцина от Covid-19 уже была широко доступна, признаков возвращения в офисы не наблюдалось. Общаясь между собой, некоторые сотрудники продолжали пользоваться такими приложениями для совместной работы, как Slack и Discord, но злоумышленники не дремали: доверенные серверы попадали под их контроль и распространяли вредоносное ПО.

Май

Вирус LemonDuck, впервые обнаруженный в 2020 г., получил дальнейшее развитие. Теперь он нацелился на серверы Exchange с упомянутыми выше уязвимостями и взял на вооружение фреймворк Cobalt Strike.

Выяснилось, что Gamaredon – лишь одна из группировок, старающихся оставаться в тени. Они стали именоваться каперами (Privateers).

Атаке вымогателя DarkSide подвергся крупнейший на восточном побережье США трубопровод Colonial Pipeline. В ряде штатов насосные станции на несколько дней остались без газа, остальные подняли цены.

Июнь

Через несколько недель после атаки на трубопровод Colonial Pipeline группировка DarkSide ушла в тень, отключив свой платежный портал и сообщив о прекращении деятельности. Со временем она всплывет под именем BlackMatter.

JBS, крупный мировой производитель мясной продукции, подвергся кибератаке вымогателей и выплатил 11 млн. долл. Хотя деятельность компании не прекращалась, это привело к панике среди американских потребителей и росту закупок мяса впрок.

Июль

Новый месяц вскрыл новые уязвимости Microsoft нулевого дня. В этот раз под прицелом атакующих оказалась брешь в диспетчере печати Windows, получившая название PrintNightmare.

Национальный праздник США 4 июля стал выходным днем для всех, кроме специалистов по кибербезопасности, которым пришлось сразиться с очередной атакой на цепочку поставок. В этот раз целью злоумышленников стал провайдер управляемых услуг Kaseya, который инфицировал жертв вымогателем REvil.

Август

Снова обнаружена уязвимость PrintNightmare. В этот раз ею воспользовалась группировка вымогателей Vice Society. Специалисты Cisco Talos выявили множество организаций, пострадавших от этой атаки.

Выросла популярность приложений для совместного доступа в Интернет, и атакующие не преминули этим воспользоваться. Эти приложения дают возможность заработать небольшие деньги, «сдавая в аренду» часть своего канала, но, как обнаружили специалисты, немалую долю таких арендаторов составили злоумышленники.

Сентябрь

В результате атаки веб-сайт Amnesty International стал распространителем антивирусного ПО, якобы предназначенного для удаления с мобильных устройств шпиона Pegasus. Вместо этого происходила рассылка вредоносного ПО и кража информации.

Утечка данных группировки Conti стала продолжением истории о программах-вымогателях как услуге. Это позволило многое узнать о ее активности в частности и о таких группировках вообще.

Октябрь

Новый крупный игрок на поле спама – вредоносное ПО Squirrelwaffle. Это одно из самых изощренных и опасных изобретений уходящего года.

Ноябрь

Очередной набор необнаруженных уязвимостей: Microsoft предупреждает об атаках на установщик Windows Installer, в результате которых атакующий может получить привилегии администратора. Тем временем, уязвимости сервера Exchange продолжают эксплуатироваться, на этот раз вымогателем Babuk.

Американская полиция арестовала двух человек, предъявив обвинение в участии в атаке на цепочку поставок Kaseya в составе хакерской группировки REvil. За информацию, которая будет способствовать аресту лидера REvil, объявлена награда 10 млн. долл.

На время притихший, после проведенного в начале года международного полицейского рейда на распространителей Emotet, ботнет снова подает признаки жизни.

Декабрь

Специалисты Talos выявили серию кампаний, проводимых группировкой, которую назвали Magnat. В ее арсенал входит фейковое расширение браузера Google Chrome.

Захист від DDoS-атак тепер можливий за передплатою