Kioxia представляє зразки вбудованої флешпам'яті UFS версії 4.1

9 июля 2025 г., 15:25

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Компанія Kioxia оголосила про початок тестування нових вбудованих пристроїв пам'яті Universal Flash Storage (UFS) версії 4.1. Розроблені для задоволення потреб мобільних додатків нового покоління, включаючи передові смартфони зі штучним інтелектом на борту, новинки пропонують поліпшену продуктивність з більшою енергоефективністю в компактному корпусі BGA.



Пристрої UFS Ver. 4.1 від Kioxia об'єднують флешпам'ять BiCS FLASH 3D і контролер в корпусі, що відповідає стандарту JEDEC. Ці нові пристрої UFS побудовані на базі флешпам'яті BiCS FLASH 3D 8-го покоління від Kioxia. У цьому поколінні впроваджена технологія CBA (CMOS directly Bonded to Array) — архітектурна інновація, яка знаменує собою якісний стрибок у дизайні флешпам'яті. Завдяки прямому з'єднанню схеми CMOS з масивом пам'яті технологія CBA забезпечує значне підвищення енергоефективності, продуктивності та щільності.



Завдяки поєднанню швидкості та низького енергоспоживання пристрої Kioxia UFS Ver. 4.1 створені для поліпшення користувацького досвіду, забезпечуючи швидше завантаження та більш плавну роботу додатків.



Ключові особливості:

Доступні обсяги 256 ГБ, 512 ГБ і 1 ТБ

Покращення продуктивності в порівнянні з попереднім поколінням:

Довільний запис: 512 ГБ / 1 ТБ приблизно +30%

Довільне читання: 512 ГБ приблизно +45%, 1 ТБ приблизно +35%

Покращення енергоефективності в порівнянні з попереднім поколінням:

Читання: 512 ГБ / 1 ТБ приблизно +15% поліпшення

Запис: 512 ГБ / 1 ТБ приблизно +20% поліпшення

Дефрагментація, ініційована хостом, дозволяє відкласти збір сміття для безперервної швидкої роботи в критичні моменти.

Зміна розміру буфера WriteBooster забезпечує більшу гнучкість для оптимальної продуктивності.

Підтримка стандарту UFS Ver. 4.1

Зменшена висота корпусу для моделі 1 ТБ в порівнянні з попереднім поколінням.

Використовує флешпам'ять BiCS FLASH 3D 8-го покоління від Kioxia.

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