Держспецзв’язку співпрацюватиме у сфері кіберзахисту із Люксембургом

9 июля 2025 г., 14:35

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Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України та Люксембурзький дім кібербезпеки (Luxembourg House of Cybersecurity) підписали Меморандум про взаєморозуміння, спрямований на посилення спільної протидії кіберзагрозам.

Цей документ закладає основу для двостороннього співробітництва з метою об'єднання взаємних зусиль, а також технічних і людських ресурсів у галузі кіберзахисту. Метою співпраці є розвиток взаємодії у сфері кібербезпеки на принципах рівної вигоди та взаємного інтересу, відповідно до чинного законодавства країн-учасниць.

Меморандум передбачає співробітництво за кількома ключовими напрямами: обмін інформацією про кібератаки, кіберзагрози та відповідні індикатори компрометації; звітування про кібератаки та надання консультативної допомоги у дослідженні механізмів зменшення кіберзагроз; обмін кращими практиками щодо реагування на кібератаки для вдосконалення систем управління інцидентами та відновлення після них; організація та проведення спільних навчальних заходів для експертів з кіберзахисту.

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