23 ноября 2021 г., 12:35

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Компанія Huawei провела щорічну флагманську конференцію для розробників HDC.Europe, зібрав понад 300 розробників, котрі обговорювали останні розробки Huawei Mobile Services.



Під час відкриття заходу Huawei оприлюднила останні показники за третій квартал 2021 року, що свідчать про зростання екосистеми і розвиток HMS. Компанія відзначила приріст за всіма ключовими показниками, зокрема загальних обсягів додатків, кількості зареєстрованих розробників і щомісячних активних користувачів (MAU). Це підтверджує позиції Huawei як третьої найбільшої глобальної мобільної екосистеми.



Наразі Huawei допомагає 5,1 млн зареєстрованих розробників встановити зв'язок із понад 730 млн щомісячних активних користувачів пристроїв у всьому світі. Кількість додатків, інтегрованих із HMS Core, зросла на 81% порівняно з попереднім роком і становить 173 тыс. за перші три квартали цього року. Понад 332,4 млрд додатків було розповсюджено в AppGallery в усьому світі, що на 13% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.



З моменту глобального запуску в 2018 році кількість щомісячних активних користувачів Huawei AppGallery зросла до понад 560 млн осіб, зокрема 42 млн в Європі. Huawei досягла значних успіхів у розробці власного пакета додатків HMS, зокрема завдяки Huawei Petal Maps. Додатком наразі користуються близько 7 млн щомісячних активних користувачів в Європі, а Huawei Petal Search — 32 млн в усьому світі. Понад 3 000 партнерів наразі активно беруть участь у лістингах у 20 категоріях. Відсоток прибутків партнерів також зріс на 62% порівняно з минулим роком.



На конференції учасники ознайомилися з оновленнями Petal Search 2.0, мультимедійної пошукової системи наступного покоління на основі штучного інтелекту. Вона відкриває доступ до можливостей пошуку у понад 20 різних сферах, включно з новинами, відео, шопінгом, авіарейсами, локальним бізнесом тощо. SDK на пристрої та хмарні API дозволять партнерам екосистеми швидко забезпечити можливості оптимального пошуку в мобільних додатках. Petal Search, обробляючи в середньому 8 млрд запитів на день, дозволяє партнерам ефективно розповсюджувати контент серед користувачів через запатентовану платформу Huawei UniBox.



Останнє оновлення поліпшить такі можливості Petal Maps, як високоточне позиціонування, відображення топографічної карти, поглиблений пошук даних, посібник із руху, а також різноманітні інтерактивні можливості карти та Map Studio.



Huawei Ads — це рекламний майданчик, що працює в режимі реального часу й адаптований до пристроїв Huawei. Відтепер він відкритий для медіаагенцій і видавців додатків у всьому світі. Платформа також включає послуги для видавців, які дозволяють розробникам інтегрувати Huawei Ads та отримувати додатковий прибуток від своїх додатків.



Із січня 2020 року, початку роботи Huawei Ads, її щоденний трафік у Європі перевищив 600 млн. Згідно з останнім звітом AppsFlyer, Huawei Ads входить до числа платформ, які найбільш динамічно розвиваються.



Також були анонсовані нові кіти розробника HMS Core 6. Вони покликані допомагати створювати додатки з функціями, здатними підвищити конкурентоспроможність програм, — загалом 69 кітів і 21 738 API. Як підкреслюється, повний спектр можливостей HMS Core дозволить розробникам створювати додатки завдяки їхнім інтелектуальним, контекстним і заснованим на сценаріях рішенням для безлічі інтелектуальних пристроїв: смартфонів, планшетів, смарт-телевізорів, носимих та аудіопродуктів. Ці відкриті можливості також можна використовувати для створення додатків для Android, HarmonyOS та iOS за допомогою крос-платформних середовищ розробки, таких як React Native та Cordova.



Huawei підтримує дух співпраці в усіх сферах технічних інновацій, оголосивши про численні програми підтримки. Вони будуть запропоновані окремим розробникам у Європі, зокрема Huawei Student Developer (HSD) та Huawei Developer Group (HDG) тощо.



Під час воркшопів партнери розповіли про плани щодо розповсюдження ексклюзивного контенту та сервісів для користувачів Huawei. Серед обговорюваних тем — низка додатків і сервісів екосистеми Huawei Mobile Services у сферах інтеграції електронної комерції та транспорту з Petal Search і Petal Maps (iTaxi, Awin, Dott), мобільних платежів (Curve, Lydia), охорони здоров’я (Runtastic, Fifty), інновацій AppGallery & HMS Core (Joom, Vimage, Goodgame) та співпраці з платформою Huawei Ads (NYBA Media, App Samurai та HAVAS Portugal).

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