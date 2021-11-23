ELKO Ukraine презентувала DJI Mavic 3

23 ноября 2021 г., 13:29

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Слідом за глобальним анонсом нових продуктів компанії DJI того ж дня у Києві відбулась презентація Mavic 3, організована ELKO Ukraine, офіційним дистриб'ютором цього вендора.

Як повідомляється, за своїми технічними характеристиками DJI Mavic 3 – інструмент для аерозйомки, що не має аналогів. Коптер нового покоління має подвійну систему камер, з покращеною матрицею, всеспрямованою системою уникнення перешкод, збільшений час польоту та інтелектуальні режими зйомки.



Mavic 3 продумали заново до дрібниць: від камери Hasselblad із 4/3 CMOS-матрицею та камерою з гібридним зумом із 28-кратним збільшенням до всеспрямованого уникнення перешкод із максимальною дальністю розпізнавання 200 м та нових акумуляторів, що забезпечують до 46 хвилин польоту. DJI Mavic 3 надає чудові можливості для плавного польоту та створення вражаючого контенту.



DJI також пропонує спеціальну кінематографічну версію Mavic 3 Cine. Її особливості — підтримка кодеку Apple ProRes 422 HQ для розширення можливостей при постобробці, і вбудований SSD-накопичувач на 1 ТБ із високою швидкістю запису даних, що важливо для фіксації відео високої якості.



Система двох камер Hasselblad Mavic 3 встановлює стандарти якості аерозйомки. Камера Hasselblad L2D-20c оснащена професійною матрицею 4/3 CMOS та об'єктивом із постійною фокусною відстанню 24 мм у стильному та компактному форматі. Високі стандарти Hasselblad у галузі апаратного забезпечення та алгоритмів ПЗ дають змогу створювати статичні зображення 20 Мп у форматі RAW 12 біт та 5,1K-відео за 50 кадрів за секунду (або 4K за 120 кадрів на секунду).



Збільшена матриця не лише наділяє Mavic 3 високою роздільною здатністю та динамічним діапазоном, але й ефективніше пригнічує шум в умовах слабкого освітлення. Рідний динамічний діапазон 12,8 кроків забезпечує змогою зберегти деталі як у світлих ділянках, так і в тінях, надаючи детальну візуальну інформацію з великим відчуттям глибини та виводячи зображення на новий професійний рівень. Регульована діафрагма f/2,8-f/11 відповідає вимогам фотографів і авторів контенту в різних умовах освітлення для створення більш різких і чітких зображень.



Друга камера Mavic 3 оснащена телеоб’єктивом із можливістю 28-кратного гібридного зуму. Діафрагма f/4,4 забезпечує можливості динамічної зйомки та використання нових творчих прийомів.

Технологія автофокусування з використанням відеодатчиків для швидкого фокусування дає змогу камері Hasselblad працювати з кількома вбудованими відеодатчиками, що фіксують дані про відстань і оптимізують швидкість фокусування.

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