«Кіберполіція» закликає пильнувати та допомагати в блокуванні російської пропаганди в соцмережах

13 июля 2022 г., 16:35

Війна триває як на полі бою, так і на інформаційному фронті. Тому важливо щодня чинити опір російській пропаганді в соцмережах. До того ж на відміну від окопів, стати цифровим солдатом може будь-хто без спеціальних знань або навичок. Все, що для цього потрібно – смартфон та доступ до інтернету. Ваш ґаджет – також зброя!

Тож якщо ви натрапили на Telegram- чи YouTube-канал, Facebook-групу, Instagram-профіль, що розповсюджує дезінформацію, поширює фейки та ворожу пропаганду, повідомте про них «Кіберполіції» у чатбот t.me/stopdrugsbot.

Команда кіберполіції опрацює вашу інформацію та опублікує добірку ворожих ресурсів у Telegram-каналі t.me/stoprussiachannel. Тут кожен охочий може долучитися до блокування російських акаунтів у кілька кліків.

Таким чином з початку воєнного стану вже заблоковано понад 4,2 тис. ворожих інформканалів із загальною аудиторією понад 31 млн користувачів. Долучайся!

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