Bitdefender підтримує Україну та допомагає протистояти у кібервійні

13 июля 2022 г., 15:45

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Компанія Bitdefender та «Національне управління кібербезпеки Румунії» (DNSC) працюють разом на підтримку України. Мова йде про надання технічних консультацій, розвідки загроз та технологій кібербезпеки для українських громадян та організацій.

З початком повномасштабного російського вторгнення Bitdefender офіційно підтримала народ України, а також ухвалила рішення припинити всі продажі своїх програмних рішень у росії.

На сьогодні уряд Румунії, гуманітарні організації та компанії допомогли близько 500 тис. жінкам і дітям з України потрапити в безпечне місце та знайти тимчасовий прихисток подалі від бойових дій, а сама компанія Bitdefender вже переказала понад 200 тис. євро на гуманітарну допомогу.

Також Bitdefender надає технічні консультації, аналітику загроз та технології кібербезпеки громадянам та організаціям України, країнам-членам НАТО та ЄС. Спільно з «Національним управлінням кібербезпеки Румунії» (DNSC) компанія пропонує приватним особам та підприємствам безплатний доступ до рішень Bitdefender, щоб посилити їхню безпеку. Лабораторії Bitdefender з дослідження кіберзагроз та «Центр операцій з безпеки» постійно відстежують кібератаки, націлені на простір НАТО/ЄС, і випускають попередження про нові результати.

Атаки національних держав спрямовані не лише на територію України. Інші країни ЄС та НАТО, які підтримали Україну, також стали жертвами 100-кратного збільшення кібератак на цифрову інфраструктуру. У зв'язку з цією ескалацією і з огляду на репутацію росії, як провідної сили в кібервійнах, європейські урядові організації Німеччини та Італії рекомендують не використовувати ПЗ російського виробництва. Це зможе попередити потенційні атаки на ланцюжок постачання та забезпечити постачальникам «відповідну технічну підтримку їх продукції та послуг».

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру