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Google уповільнить найм персоналу у другій половині 2022 року

13 июля 2022 г., 17:15
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Reuters повідомляє, що Alphabet, материнська компанія Google, заявила в середу, що сповільнить темпи найму на роботу співробітників до кінця року.

Підкреслюється, що це один з останніх технологічних гігантів, хто зробив такий крок, оскільки зріст інфляції зараз найвищий за останнє десятиліття, як наслідок війни в Україні.

Раніше подібні заяви зробили Uber Technologies, Twitter, Meta і це сталося через день після того, як корпорація Microsoft заявила про ліквідацію деяких позицій у списках найму.

Зазначається, що Google найняла значну кількість нових співробітників на початку поточного року і тепер зусилля з наймання будуть зосереджені на інженерно-технічних посадах.

За словами голови Alphabet Сундара Пічаї (Sundar Pichai), з квітня по червень поточного року Google найняла приблизно 10 тис співробітників і вже погодила вихід більшої частини працівників у третьому кварталі.

“Компанії необхідно бути більш цілеспрямованою, мати чіткий фокус, ніж у більш сприятливі часи. Це означає перш за все консолідацію у тих напрямках, де є часткове дублювання інвестицій, а також оптимізацію процесів. Крім того, компанія проводитиме перерозподіл ресурсів та призупинить розвиток деяких проектів”, підкреслив Пічаї у зверненні до співробітників Alphabet.

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