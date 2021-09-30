Избыточный доступ сотрудников к информации резко увеличивает риск атак и утечек

30 сентября 2021 г., 12:25

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Компания Varonis представила отчет о киберрисках в промышленности (PDF, EN). Производственный сектор по-прежнему подвержен атакам программ-вымогателей, которые похищают данные жертв, а затем шифруют их; злоумышленников, ищущих технологические секреты в рамках промышленного шпионажа; инсайдеров, продающих украденную информацию.

Избыточный доступ к информации, особенно конфиденциальным данным, экспоненциально увеличивает риск атак и утечек. Если хотя бы один работник становится жертвой фишингового письма, злоумышленник потенциально может получить доступ к любому файлу, который был открыт скомпрометированному сотруднику.

Специалисты Varonis проанализировали случайную выборку результатов аудита кибербезопасности данных для 50 компаний промышленного сектора и конструкторских бюро, хранящих в общей сложности 4 млрд. файлов, и выявила критические проблемы, которые возникают перед промышленными предприятиями.

Выяснилось, что каждый сотрудник может получить доступ в среднем к 6 млн. файлов в первый же день работы – это примерно 20% всех файлов предприятия. Для крупных компаний показатель удваивается: в организациях, где работает свыше 1500 человек, сотрудники могут получить доступ к более чем 12 млн. файлов. При этом каждый десятый файл, доступный всем сотрудникам компании, является конфиденциальным. Среди этих файлов и секретные наработки и данные сотрудников, информация о производстве и цепочке поставок, документация по разработке продукции, маркетинговые планы.

Другая проблема состоит в том, что и глобальный доступ (например, Everyone, Domain Users, Authenticated Users) хоть и удобен для внутреннего использования, но значительно облегчает злоумышленникам проникновение в среду компании. Если киберпреступник скомпрометирует одного конечного пользователя, он сможет закрепиться в среде, что позволит ему получить доступ к данным, а затем копировать, делиться, удалять и изменять незащищенную конфиденциальную информацию.

Эксперты Varonis выяснили, что в 44% производственных компаний более тысячи файлов доступны абсолютно каждому сотруднику предприятия, а в 20% из них 10 тыс. файлов общедоступны всем членам коллектива. Для таких компаний ограничение открытого доступа путем внедрения модели наименьших привилегий – критически важная часть снижения рисков.

Производственные компании хранят больше среднего количества неактуальных конфиденциальных данных, что увеличивает поверхность атаки и неоправданно повышает затраты на хранение. В среднем 78% конфиденциальных файлов таких компании могут быть удалены или заархивированы.

Неактивные учетные записи пользователей и служб, которые остаются включенными еще долгое время после ухода сотрудников (они же «пользователи-призраки»), дают злоумышленникам достаточно времени, чтобы проникнуть внутрь и пробраться в хранилища данных. Данные Varonis показывают, что 56% компаний имеют более 500 учетных записей с паролями, срок действия которых никогда не истекает, а 44% компаний имеют более тысячи активных «призрачных» учетных записей.

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