Итоги недели: 1 млрд долл. в Polskiej Doliny Cyfrowej; WD опять на коне; 900 млн долл. за Moovit; Keybase принесет Zoom сквозное шифрование; нам 25!

11 мая 2020 г., 3:24

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Неделя была достаточно насыщенной различными событиями. Так что обо всем по порядку.

Начнем, пожалуй, с самой громкой новости этих дней.

Microsoft заявила об инвестиции 1 млрд долл. в строительство ЦОД в Польше. Компания регулярно сообщает про миллиардные вложения в те или иные направления бизнеса или регионы. Но эта новость крайне важна, поскольку речь идет о соседнем с нами государстве и, бесспорно, это повлияет и на наш рынок. Надеюсь, и в позитивном смысле, а не только выльется в очередной отток специалистов. План инвестиций рассчитан на 7 лет и нацелен на помощь в реализации концепции Польской цифровой долины (Polskiej Doliny Cyfrowej). Его основой должно стать открытие нового регионального центра обработки данных вендора в Польше, как части глобальной инфраструктуры облачных сервисов компании. Microsoft и Национальный облачный оператор (Operator Chmury Krajowej) подписали стратегическое соглашение.

Украина на карте Microsoft, увы, занимает все меньшую долю и внимания, соответственно также. Хотя еще совсем недавно в Киеве был один из самых динамично развивающихся офисов компании, который выступал хабом на многие страны.

Если уж затронули тему инвестиций или их отсутствия, то уместно остановится и на поглощениях, которые были объявлены на уходящей недели.

Zoom Video Communications (ни дня без новости про эту компанию) объявила о покупке стартапа Keybase, разработчика чат-платформы со сквозным шифрованием. Это приобретение явно поможет ускорить решение проблем, связанных с безопасностью и конфиденциальностью данных пользователей сервиса. Сумма сделки не раскрывается.

А вот Intel официально объявила о том, что заплатит за израильский стартап 900 млн долл. Компания продолжает развивать свое «автомобильное направление» и приобрела Moovit, разработчика приложения, которое с помощью ИИ позволяет пользователям прокладывать оптимальные маршруты передвижения по городу. Якобы у сервиса уже 800 млн подписчиков по всему миру. Отмечается, что дополнение платформы Mobileye (которая была куплена три года назад за 15 млрд долл.) для создания систем помощи водителям возможностями сервиса Moovit позволит создать передовое комплексное решение для автоматического управления автомобилями. Поэтому Moovit организационно войдет в состав Mobileye.

NVIDIA также сообщила о приобретении разработчика софта. С помощью Cumulus Networks компания надеется ускорить внедрения инноваций и оптимизировать весь сетевой стек - от микросхем до программного обеспечения, включая аналитику, (в частности Cumulus NetQ). Cumulus, базирующаяся в Маунтин-Вью поддерживает более 100 аппаратных платформ с помощью Cumulus Linux, операционной системы для сетевых коммутаторов.

NetApp в свою очередь объявила о поглощении Cloudjumper, разработчика облачного ПО и одного из лидеров в области инфраструктуры виртуальных десктопов (VDI) и служб удаленных десктопов (RDS). Заявлено, что NetApp и Cloudjumper обеспечивают упрощенную платформу управления для создания инфраструктуры виртуальных десктопов на Microsoft Azure, AWS и Google Cloud, вместе с сервисами для хранения и управления данными.

Rapid7 приобретет Divvy Cloud, разработчика по управлению состоянием облачной безопасности, за 145 млн долл. По заявлению покупателя, это приобретение должно помочь его клиентам управлять безопасностью их облачных и контейнерных сред за счет интеграции команд, отвечающих за безопасность и DevOps. Платформа DivvyCloud предоставляет инструменты предотвращения и устранения рисков в реальном времени для мультиоблачных сред с защитой от неправильной настройки, нарушений политики, плюс к этому позволяет избегать проблем с управлением идентификацией и доступом. Сервис поддерживает Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Alibaba Cloud и Kubernetes.

На уходящей неделе продолжили поступать сообщения компаний о квартальных итогах.

Western Digital объявила, что по итогам третьего квартала ее финансового 2020 года выручка в годовом измерении выросла на 14% до 4,2 млрд долл. При этом продажи жестких дисков принесли 2,114 млрд долл., а флеш-памяти - 2,061 млрд долл., за соответствующий период в 2019 г. соотношение было 2,064 млрд к 1,610 млрд долл. Прибыль составила 17 млн долл., тогда как год назад Western Digital фиксировала потери на уровне 581 млн долл.

Alphabet, в которую входит Google, объявила о росте дохода за год на 13% до 41,16 млрд долл., что оказалось заметно выше прогнозов биржевых аналитиков. Сообщается, что выручка Google за отчетный период выросла на 14%, до 40,98 млрд долл. Поступления от рекламы увеличились на 10% до 33,76 млрд долл. При этом траты на приобретение трафика повысились почти на 9% до 7,45 млрд долл. Важно отметить, что доход Google Cloud вырос на 52% до 2,78 млрд долл. Продажи YouTube увеличились на 33% до 4,04 млрд долл. Квартальная прибыль всего холдинга Alphabet составила 6,84 млрд долл., тогда как в прошлом году за тот же период показатель был 6,66 млрд долл. При этом компания в отчетный период выплатила штраф по решению ЕС в размере 1,697 млрд долл.

AMD объявила, что ее процессоры AMD EPYC EPYC 7742 второго поколения используются в платформе Oracle Cloud Infrastructure Compute E3.

Lenovo в свою очередь анонсировала двухпроцессорные серверы ThinkSystem SR645 и SR665 на базе процессоров AMD EPYC серии 7002.

Salesforce заявила о намерении помочь организациям в «сложной фазе восстановления» от пандемии Covid-19. Анонсированный в понедельник пакет приложений Work.com, поможет организациям наладить вахтовую работу сотрудников в офисе, управлять процедурами реагирования на чрезвычайные ситуации, выполнять вручную отслеживание контактов сотрудников, а последним — сообщать о своем самочувствии.

Пока же, благодаря пандемии, рынок облачных услуг активно продолжает свой рост и демонстрирует очередной рекордный квартал. Согласно данным Canalys в первом квартале 2020 г. общемировые траты здесь увеличились на 34%, достигнув 31,0 млрд долл. На долю четырех крупнейших провайдеров пришлось 62% от общих облачных расходов. AWS сохранила лидирующую позицию — при росте продаж на 33% компания взяла почти треть рынка. Продажи Microsoft Azure выросли на 59%, у нее доля 17%. Следом разместились Google Cloud и Alibaba Cloud, оставившие за собой по 6% рынка каждая.

На уходящей неделе Apple представила MacBook Pro 13 дюймов с новой клавиатурой Magic Keyboard и накопителем вдвое большей емкости в стандартной конфигурации - 256 ГБ. Теперь в этих ноутбуках также устанавливаются процессоры Intel 10‑го поколения. По сравнению со старыми моделями, оснащёнными 2‑ядерными процессорами, рост производительности составляет якобы до 2,8 раз.

Пришел анонс и от организации NFC Forum, которая отвечает за технологию беспроводных коммуникаций NFC. Представлена спецификация Wireless Charging Specification (WLC), позволяющая устройствам, оборудованным одиночной антенной (например, смартфонам) передавать энергию совместимому оборудованию. Таким образом NFC будет поддерживать беспроводную зарядку небольших гаджетов — можно будет быстро зарядить умные часы или беспроводные наушники-вкладыши.

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