«ИТ-Интегратор» активизирует продвижение технологий «Интернета вещей» от Cisco

3 декабря 2020 г., 11:35

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«ИТ-Интегратор» сообщает о получении статуса авторизованного партнера корпорации Cisco по направлению Интернета вещей (IoT). Это позволит компании активизировать продвижение технологий IoT в Украине, внедрять и поддерживать профильные решения Cisco. Специалисты «ИТ-Интегратор» также получат возможность проходить обучение в области IoT-технологий, постоянно повышая уровень своей квалификации.

Интегратор начал пилотную реализацию проектов IoT для своих клиентов в начале года. В настоящий момент компания ведет работу по расширению функциональности уже реализованных региональных Safe-City проектов. В них в ближайшее время будут запущены опции умного освещения, измерения уровня загрязненности воздуха и почвы.

Также компания реализует два пилотных IoT-проекта в других сферах – автоматизации системы автополива на одном из питомников по выращиванию декоративных растений и удаленного мониторинга температуры и влажности грунта сельскохозяйственных полей на базе интеллектуальных метеостанций.

«Мы планируем реализовывать для наших клиентов проекты в сфере промышленной безопасности, мониторинга производственного процесса, сбора и обработки данных, а также их автоматизированной передачи», – комментирует Николай Ломенко, директор департамента отраслевых решений «ИТ-Интегратор».

По оценкам Cisco, к 2030 г. к Интернету будут подключены 500 млрд. устройств. По мере того как рынок IoT продолжит расширяться, спрос на квалифицированных партнеров, которые могут предоставлять и внедрять трансформационные решения, будет иметь ключевое значение для клиентов. Именно такие системные интеграторы смогут помочь своим клиентам реализовать цифровую трансформацию их бизнеса.

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