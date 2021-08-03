«ИТ-Интегратор» развернул систему видеонаблюдения из 240 камер на складах сети Eva

3 августа 2021 г., 13:05

Компания «ИТ-Интегратор» внедрила комплексную систему охранного видеонаблюдения для складов интернет-магазина «Руш» (торговая сеть Eva). Проект был реализован на базе распределительного центра в Броварах. В его рамках установлено 240 IP-камер Hikvision, обеспечивающих круглосуточную охрану объекта.

«Специалисты "ИТ-Интегратор" проложили СКС и установили камеры наблюдения. Это уже не первый наш опыт сотрудничества. Весь комплекс работ по монтажу, запуску и наладке был выполнен качественно и в срок. На сегодня система работает стабильно и не только помогает осуществлять контроль и обеспечивать безопасность на объекте, но также позволяет анализировать и оптимизировать различные рабочие процессы», – комментирует Владимир Черногор, заместитель директора департамента безопасности розничной торговли линии магазинов Eva.

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