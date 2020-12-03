Google Anthos теперь доступна на «голом железе»

3 декабря 2020 г., 10:55

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Anthos, платформа разработки гибридных облачных приложений, выпущенная Google в прошлом году, дополнилась опцией работы на «голом железе» (bare-metal), благодаря чему пользователи получили более широкий выбор вариантов, где запускать свои гибридные рабочие нагрузки.

Платформа Google Anthos базируется на открытом контейнерном ПО Kubernetes, благодаря чему создаваемые приложения готовы к работе без модификации как в публичных облаках, так и на существующем локальном оборудовании клиента.

«Железный» сервер предоставляется пользователю без операционной системы и установленных приложений. Необходимые ОС и приложения инсталлируются на такой сервер напрямую, без применения гипервизора и средств мониторинга виртуальных машин, позволяя избежать ненужного распыления ограниченных аппаратных ресурсов.

«Некоторые из вас предпочитают запускать Anthos в существующей виртуализированной инфраструктуре, но другие хотят устранить зависимость от уровня гипервизора, модернизировать приложения при одновременном сокращении затрат, — заявил в блоге Амр Абделразик (Amr Abdelrazik), менеджер продукта Anthos. — К примеру, вы можете планировать перенос приложений на основе виртуальных машин в контейнеры, с запуском их запуск на маломощном оборудовании границы сети».

Anthos на «голом железе» позволяет сохранять существующие капиталовложения клиентов в оборудование, так как минимальные системные требования этой платформы составляют всего 4 ядра, 32 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ места на диске. Из операционных систем поддерживаются Red Hat Enterprise Linux 8.1/8.2, CentOS 8.1/8.2 и Ubuntu 18.04/20.04 LTS.

Предусмотрены две модели развёртывания: автономная, которая позволяет клиентам управлять каждым кластером независимо и лучше всего подходит для граничных рабочих нагрузок, и мультикластерная, которая позволяет управлять рабочими нагрузками как совокупностью кластеров из централизованного административного кластера. Вторую модель Google рекомендует тем пользователям, кто хочет создавать средства автоматизации и инструменты или делегировать управление жизненным циклом кластеров отдельным подрядчикам.

В процессе подготовке дебюта Anthos на «голом железе» Google сотрудничала со множеством отраслевых партнёров, включая Atos SE, Dell Technologies, Equinix Metal, Hewlett-Packard Enterprise, Intel, NetApp, Nutanix, Nvidia, Pure Storage и Robin.io. Многие из них подготовили референсные архитектуры, упрощающие заказчикам освоение новых возможностей.

Один из ранних клиентов, провайдер платформы видеоизмерений и оптимизации, VideoAmp, утверждает, что использование Anthos на «голом железе» помогло ему снизить операционные затраты на управление кластерами приложений и получить максимальную отдачу от своей облачной инфраструктуры.

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