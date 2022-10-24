IT-Enterprise презентує нову версію своєї no/low-code платформи

24 октября 2022 г., 14:25

Команда української продуктової IT-компанії IT-Enterprise планує в онлайн-форматі провести щорічний форум Digital Transformation Core для клієнтів та презентувати оновлення no/low-code платформи IT-Enterprise 2023, а також оновлені версії популярних продуктів: Signy, MASTER, SmartEAM, SmartTender.

В IT-Enterprise 2023 передбачені зокрема такі елементи як відстеження та розпізнавання аномалій у роботі обладнання з Anna Maly; контроль і розподілення енергоспоживання на виробництві з Energy AI; робота з персоналом (електронний портал співробітника, KPI, стратегічні карти); фінансовий блок (казначейство, бюджетування, контролінг, собівартість); ForseBPM Task (нове рішення для внутрішнього електронного документообігу й архіву); нові можливості CRM; інструменти Industry 4.0 для підвищення ефективності та для виходу на глобальні ринки та багато іншого.

У попередні роки у щорічному форумі IT-Enterprise брали участь понад 1000 учасників, серед яких переважно технічні, фінансові директори, СЕО українських компаній.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада