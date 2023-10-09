Іспанська PLD Space зробила перший тестовий запуск багаторазової ракети

9 октября 2023 г., 15:35

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Space.com повідомляє, що суборбітальна ракета Miura 1 компанії PLD Space стартувала 7 жовтня з випробувального центру El Arenosillo Національного інституту аерокосмічних технологій в Уельві (Іспанія), о 20:19 за середньоєвропейським часом.

Місія мала тривати 12 хвилин і піднятися на висоту 80 км над поверхнею Землі - висоту, на якій, за даними NASA і американських військових, починається космос. (Однак це не є загальноприйнятим - деякі організації використовують лінію Кармана, яка лежить на висоті 62 милі, або 100 км).

Miura 1, названа на честь породи бійцівського бика, не піднялася так високо, зупинившись на висоті 28,6 миль (46 км) під час польоту, який тривав 306 секунд, згідно із заявою компанії. Але ракета виконала свій перший в історії випробувальний політ досить добре, щоб PLD Space святкувала.

Ракета Miura 1 під час своєї дебютної місії несла корисне навантаження - експериментальний модуль Німецького центру прикладних космічних технологій і мікрогравітації, який вивчав умови мікрогравітації під час польоту, повідомляє PLD Space.

Місія завершилася падінням Miura 1 в Атлантичний океан. PLD Space розмістила в цьому районі човни, які мали на меті підняти апарат для огляду та аналізу. При цьому відмічається, що це перша європейська ракета, яка може бути відновлена.

«Цей запуск є результатом більш ніж 12 років напруженої роботи, але це лише початок того, що нас чекає, - заявив директор і співзасновник PLD Space Рауль Торрес (Raul Torres) у своїй заяві. - Завдяки цьому експериментальному польоту ми зможемо отримати великий обсяг інформації, яка дозволить нам підтвердити значну частину дизайну і технологій, які послужать основою для розробки нашої орбітальної ракети-носія Miura 5».

Запуск Miura 5 може відбутися вже у 2025 році, а введення в експлуатацію - у 2026 році, якщо все піде добре. Орбітальна ракета з багаторазовим першим ступенем стартує з європейського космодрому в Куру, Французька Гвіана.

Цей запуск був не першою спробою для Miura 1. Перша спроба 17 червня була перервана за 0,2 секунди до старту, після того, як наземне програмне забезпечення визначило, що один з кабелів, що з’єднує ракету з пусковою вежею, не був вчасно від’єднаний. Розслідування, проведене компанією PLD Space, показало, що кабель дійсно був від’єднаний, але на 0,1 секунди пізніше, ніж було заплановано.

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